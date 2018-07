In una grotta di Comarie l' acqua del lago di Doberdò FOTO

Cuneo - salvo lo speleologo precipitato in una grotta - : E' salvo lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale "...

Speleologo precipita in una grotta : 36 ore e 100 uomini per salvarlo : Fine settimana impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Due in particolare sono stati gli interventi che hanno occupato le squadre di soccorso. ...

Soccorso alpino intervento da 36 ore in una grotta : Soccorso alpino impegnato in una lunga operazione di recupero: l'intervento si è concluso questa mattina con il recupero del ferito. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it . Soccorso alpino ...

Salvo speleologo intrappolato in una grotta : Si è conclusa la brutta avventura dello speleologo infortunatosi sabato sera durante l'attraversata del fiume sotterraneo della grotta della Mottera in provincia di Cuneo. Questa mattina intorno alle ...

Cuneo - salvo speleologo caduto in una grotta : ricoverato in ospedale : Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Continua a leggere L'articolo Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale proviene da NewsGo.

Cuneo - salvo dopo 36 ore lo speleologo rimasto ferito in una grotta : È salvo Gianluca Ghiglia, lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale lo hanno estratto dalla grotta. Oltre cento uomini hanno lavorato da sabato per salvarlo.Continua a leggere

Cuneo - salvato lo speleologo precipitato in una grotta : 100 soccorritori al lavoro per oltre 36 ore : È stato salvato lo speleologo infortunatosi all’interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale – un centinaio quelli che si sono alternati nelle operazioni – lo hanno estratto dalla grotta. Imbarcato col verricello in elicottero, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cuneo. L’operazione di soccorso ...

Cuneo - speleologo precipita in una grotta : 100 soccorritori impegnati in condizioni proibitive. “Finiremo almeno all’alba” : Cento persone sono al lavoro in condizioni al limite del proibitivo per riportare in superficie uno speleologo precipitato in una grotta e rimasto ferito in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. L’operazione di soccorso è impegnativa e complicata, tanto che non terminerà probabilmente prima dell’alba di lunedì. L’uomo, che nella caduta ha riportato lesioni multiple ma non è in pericolo di vita, è stato caricato su una barella che viene ...

Precipita in una grotta - ferito escursionista nel Cuneese : Precipita in una grotta, ferito escursionista nel Cuneese Precipita in una grotta, ferito escursionista nel Cuneese Continua a leggere L'articolo Precipita in una grotta, ferito escursionista nel Cuneese proviene da NewsGo.

Speleologo intrappolato da ieri in una grotta nel Cuneese : Roma, 22 lug., askanews, - Proseguono le operazioni per il recupero di G. G., Speleologo esperto caduto ieri intorno alle 18 all'interno della grotta della Mottera, in alta Val Corsaglia, nel Comune ...

Precipita in una grotta e batte il capo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Precipita in una grotta e batte ...

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

I bambini - una volta usciti dalla grotta - potrebbero avere seri problemi psicologici : Alcuni medici illustrano i rischi per il futuro dei 12 ragazzi coinvolti nella vicenda che ha preoccupato il mondo intero

Thailandia - «Sui ragazzi intrappolati nella grotta ha vegliato lo spirito di una principessa suicida» : Gli spiriti hanno un aspetto feroce, e d'altra parte regnano su un mondo inospitale che deve essere 'addomesticato' prima di diventare utilizzabile dagli uomini. Proprio questa consapevolezza del ...