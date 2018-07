In Spagna per un addio al celibato costringono un clochard a tatuarsi il nome dello sposo

Previsioni Meteo - incredibile ondata di caldo in arrivo su gran parte d’Europa - temperature pazzesche in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/15 ...

I Reali di Spagna in vacanza : prove da Regina per la dodicenne Leonor : Il Re, come ogni padre di figli adolescenti, infatti ha voluto che vivessero un'esperienza di autonomia conoscendo ragazzi di tutto il mondo. Leonor intanto muove i primi passi da futura Regina. Dopo ...

Roma - Monchi rifiuta l'invito per un torneo in Spagna : Come scrive il Corriere dello Sport , la Roma ha ricevuto un invito per disputare un torneo a Cadice il 10 e l'11 agosto; Monchi ha però preferito evitare alla squadra un altro viaggio prima dell'inizio del campionato, ...

Migranti : Spagna salva 751 persone : ANSA, - MADRID, 27 LUG - Sono 751 i Migranti tratti in salvo dai Servizi di soccorso marittimi spagnoli mentre tentavano di raggiungere le coste della Spagna a bordo di 52 imbarcazioni. Di essi - ...

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi - : Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l'organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone ...

Barcellona-Siviglia - lo stadio per la Supercoppa di Spagna è... al buio : Che la Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Siviglia , in programma il 12 agosto, si giochi a Tangeri, in Marocco, è già una notizia da settimane. Niente di strano, è infatti molto frequente - come ...

Barcellona-Siviglia - clamoroso! La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio : a Tangeri non pagano la bolletta : La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio! Lo stadio Ibn Batuta di Tangeri, luogo che ospiterà Barcellona-Siviglia, è rimasto senza luce a causa del mancato pagamento della bolletta Per la prima volta in Spagna hanno deciso di ‘aggiornare’ il format della Supercoppa: la finale tra Barcellona e Siviglia sarà la prima a giocarsi con la formula della partita secca, nonché la prima edizione che si disputerà al di fuori della nazione, ...

Ciclismo - Nibali si deve operare : obiettivo Vuelta di Spagna e Mondiali : Vincenzo Nibali sarà costretto all'operazione chirurgica dopo la caduta al Tour de France che l'ha anche costretto al ritiro dalla competizione. Lunedì 30 luglio il ciclista siciliano sarà operato in ...

DIRETTA/ Spagna-Italia : info streaming video e diretta tv - risultato live. 4-3 per gli iberici : diretta Spagna Italia pallanuoto: info streaming video e diretta tv, risultato live. Azzurri in acqua per la semifinale Europea contro gli iberici nella storica piscina di Barcellona(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Migranti - in 600 sfondano le reti a Ceuta per entrare in Spagna : Allerta a Ceuta, dove oltre 600 Migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad...

Migranti - in 600 sfondano le reti a Ceuta per entrare in Spagna : Allerta a Ceuta, dove oltre 600 Migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad...

Jamès Rodriguez dovrà pagare 11 - 65 milioni di euro per frode fiscale in Spagna : Il calciatore colombiano dovrà versare oltre 11 milioni di euro al fisco spagnolo per una frode legata principalmente ai proventi dai diritti d'immagine. L'articolo Jamès Rodriguez dovrà pagare 11,65 milioni di euro per frode fiscale in Spagna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti assaltano l'enclave di Ceuta : in 600 superano le recinzioni ed entrano in Spagna : Un muro di filo spinato alto quasi 7 metri non è bastato a farli desistere. Degli oltre 800 Migranti che stamattina hanno assaltato la recinzione che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, in 600 sono riusciti a scavalcarla. Ad attenderli c'era la polizia spagnola, con 22 agenti che sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con gli immigrati, tutti provenienti dall'Africa subsahariana e armati di cesoie, bastoni e calceviva. ...