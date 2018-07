In ospedale mancano i gessi | pazienti medicati con pezzi di cartone

Reggio Calabria - mancano gessi e tutori in ospedale : pazienti medicati con i cartoni : Sembra incredibile ma è successo davvero. Al pronto soccorso dell' ospedale di Reggio Calabria sono finiti gessi e tutori e per immobilizzare fratture e distorsioni vengono utilizzati dei cartoni . Le ...

Reggio Calabria - in ospedale mancano gessi e stecche : pazienti medicati con pezzi di cartone : La denuncia dell’associazione dei medici Anaao della Calabria che parla di gravi problemi di personale e materiale nella struttura ospedaliera a causa della riduzione delle spese pe ril buco di bilancio. Gli episodi di notte al pronto soccorso quando il reparto di ortopedia chiude per mancanza di personale.Continua a leggere

Choc nell’ospedale italiano : mancano medici e materiale - pazienti curati così : Questo è il classico caso in cui se non ci fossero le foto e la testimonianza di un medico verrebbe subito da pensare a una bufala, una fake news. Perché sembra davvero incredibile quello che sta succedendo in un ospedale italiano e invece, purtroppo, è tutto vero. Siamo al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria e non ci sono né personale sufficiente né materiale a disposizione per curare i pazienti. Nello specifico ...