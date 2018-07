Imprenditore vinicolo compra una pagina di giornale contro il razzismo

fanpage

: RT @_silvyaaa: Martina passa da uno che vive con mamma e papà, ad un imprenditore vinicolo. Chiamala scema. #temptationisland - _ternia_ : RT @_silvyaaa: Martina passa da uno che vive con mamma e papà, ad un imprenditore vinicolo. Chiamala scema. #temptationisland - AnsaVeneto : Compra pagina giornale,no a intolleranza. Imprenditore vinicolo cita parole Martin Luther King #ANSA - raveragiuliano : RT @cjmimun: Un imprenditore vinicolo trevigiano ha comprato una pagina di alcuni quotidiani italiani per esprimere la sua ferma e netta co… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Paolo Polegato - amministratore delegato di Astoria Vini - ha acquistato unasu alcuni importanti quotidiani per manifestare la sua avversione al, citando anche Martin Luther King: "Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla".