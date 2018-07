Impianto fotovoltaico su tetto

Eni e Gse presentano il modello Assemini : un Impianto fotovoltaico da 26 MWp : Roma, 3 lug. (AdnKronos) - A un anno dalla sigla dell'accordo di collaborazione, Eni e Gse hanno presentato l’ impianto fotovoltaico della capacità di 26 MWp in fase di realizzazione presso il polo industriale di Assemini in provincia di Cagliari. L’ impianto rientra nell’ambito del Progetto Italia, l

Eni e Gse presentano il modello Assemini : un Impianto fotovoltaico da 26 MWp : Roma, 3 lug. (AdnKronos) - A un anno dalla sigla dell'accordo di collaborazione, Eni e Gse hanno presentato l’ impianto fotovoltaico della capacità di 26 MWp in fase di realizzazione presso il polo industriale di Assemini in provincia di Cagliari. L’ impianto rientra nell’ambito del Progetto Italia, l

Eni e Gse presentano il modello Assemini : un Impianto fotovoltaico da 26 MWp : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – A un anno dalla sigla dell’accordo di collaborazione, Eni e Gse hanno presentato l’ impianto fotovoltaico della capacità di 26 MWp in fase di realizzazione presso il polo industriale di Assemini in provincia di Cagliari. L’ impianto rientra nell’ambito del Progetto Italia, l’insieme di iniziative che Eni sta realizzando allo scopo di valorizzare, in ottica sostenibile, le proprie ...

Enel - in esercizio il più grande Impianto fotovoltaico dell'Australia : Teleborsa, - Enel , attraverso una joint venture fra la controllata del Gruppo per le rinnovabili Enel Green Power , "EGP", e il Dutch Infrastructure Fund , DIF, , ha appena allacciato alla rete con ...

Enel - in esercizio il più grande Impianto fotovoltaico dell'Australia : Enel , attraverso una joint venture fra la controllata del Gruppo per le rinnovabili Enel Green Power , "EGP", e il Dutch Infrastructure Fund , DIF, , ha appena allacciato alla rete con una prima ...

Padova : incendio a Impianto fotovoltaico a Limena : Padova, 28 mag. (AdnKronos) - Dalle 14 i vigili del fuoco sono impegnati in via Buccia a Limena per l’incendio di un vasto impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda Elbi. Sul posto stanno operando 8 automezzi antincendio dei vigili del fuoco provenienti da Padova, Abano, Cittadella e Vicenza per