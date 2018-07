Impianti compostaggio in Campania | c' è l' intesa | risparmio per i cittadini dei comuni

Rifiuti - in Campania i cittadini non vogliono gli Impianti di compostaggio. E fanno bene : Il Consiglio regionale della Campania, in data 10 luglio 2018, ha approvato nella legge per la semplificazione i poteri straordinari alla Regione per realizzare anche gli impianti di compostaggio per i Rifiuti urbani. “Vogliamo collaborare con i Comuni non passarci sopra a carrarmato – dice il governatore Vincenzo De Luca – Dopo il no agli inceneritori, sugli impianti di compostaggio se c’è da fare qualche forzatura, la ...