Il Viminale dia ai Comuni le risorse per investire

La partita più difficile del Viminale : l'interventismo della Guardia Costiera : Mattarella sarà un problema, ma la vera spina nel fianco di Matteo Salvini si chiama Guardia Costiera. Una Guardia Costiera che per due volte, e sempre in seguito alle attività del pattugliatore Diciotti, si ritrova nel mirino del ministro dell'Interno. La prima volta fu l'11 giugno scorso. Allora, nel pieno della crisi "Aquarius", il pattugliatore scaricò a Catania 937 migranti prelevati nel corso di sette operazioni effettuate in prossimità ...

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti : scontro su Vos Thalassa - trasferiti su nave Guardia Costiera nonostante il no del Viminale : In un tweet, il ministro Toninelli precisa che i Migranti sono stati trasferiti perchè stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio - Braccio di ferro sui Migranti e sui porti che possono ...

Salvini ricevuto da Mattarella : “Incontro cordiale - si è parlato di temi legati al Viminale”. E non di magistratura : Sergio Mattarella ha ricevuto Matteo Salvini. Il presidente della Repubblica ha visto il ministro dell’Interno dopo la richiesta avanzata la scorsa settimana in seguito all’inchiesta sulla Lega. Ma nella mezz’ora di incontro si è parlato solo, almeno stando a quanto riferito dagli interessati, di temi che riguardano il Viminale: quindi immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni dei mafiosi e la situazione della ...

Un medico radiato no-vax al Viminale : Un medico radiato al Viminale. Seduto fra i rappresentanti di SiAmo, nota associazione di cittadini e genitori dichiaratamente contro la vaccinazione obbligatoria, ricevuta nella sede del Ministero dell'Interno, infatti, c'è anche Dario Miedico.E facendo una breve ricerca ci si imbatte in una notizia che non è proprio di poco conto: il dottor Miedico (o meglio dire ex dottore) è stato radiato dall'Ordine dei Medici per le ...