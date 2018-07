Il video virale di una donna molestata e schiaffeggiata a Parigi

Migranti - Bonino batte i pugni : non vanno in crociera. video è virale | : L'intervento della senatrice a Palazzo Madama divide l'opinione pubblica. "Voi " dice dai banchi del Senato - sapete come me che non ci sono i taxi del mare. Voi sapete come me che sfuggono dalla ...

Antonino - di Amici - a X-Factor UK. Giudici in estasi e standing ovation : il video virale : , Continua a leggere dopo la foto, Antonino è uno di quelli che, nonostante l'oblio, non è mai uscito definitivamente dal mondo discografico e non a caso il suo ultimo album, "Nottetempo" è uscito ...

Laura Pausini - il video virale : «Beyoncé mi fai una pippa» : ' Beyoncé mi fai una pippa, però lei ha il ventilatore e io no': il video in cui Laura Pausini durante il concerto al Circo Massimo si rivolge alla collega d'oltreoceano è diventato virale tra i fan ...

Temptation Island - la parodia di Oronzo e Valentina è virale : il video da 1 milione di visualizzazioni : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono le star incontrastate della nuova edizione di Temptation Island . La loro storia d'amore ha appassionato non solo il pubblico televisivo, ma anche quello di ...

Bufala su Saviano : “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”/ video - la fake news é virale : mai detto : Bufala su Saviano: “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”. Video, la fake news fa il giro del web e viene condivisa svariate volte sui social network, ma è un falso(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Summer League NBA – Collin Sexton è già l’idolo dei Cavs! La ‘game face’ da Young Bull diventa virale [video] : Il protagonista della Summer League NBA dei Cleveland Cavaliers è sicuramente Collin Sexton: soprannominato ‘Young Bull’, il giovane rookie è già diventato virale a causa della sua espressione da gara Sarà anche basket d’agosto, ma la Summer League NBA permette ai giovani talenti di mettersi in mostra. In casa Cleveland Cavaliers ad esempio, il giovane Collin Sexton ha permesso (per qualche partita) di distogliere il ...

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [video] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

Il video dei poliziotti ballerini diventato virale su Facebook : Una squadra di poliziotti di Norfolk (Virginia) balla e canta in playback il celebre pezzo "Uptown funk" di Bruno Mars. Il video girato in piano sequenza è diventato virale sui social network, dopo che il Norfolk Police Department...

Il balletto degli agenti diventa virale : 52milioni di visualizzazioni in pochi giorni per il loro video : “Il dipartimento di Polizia di Norfolk è stato sfidato dal dipartimento di Polizia di Corinto, in Texas, e abbiamo accettato con piacere”. Così poliziotti e pompieri su facebook accompagnano un video che in pochi giorni ha totalizzato 52 milioni di visualizzazioni e oltre un milione di interazioni: “Come potete vedere – dicono -, ci siamo divertiti moltissimo a girare il video, che dobbiamo sottolineare è stato fatto in ...

I gatti prevedono i terremoti? Ecco il video virale dal Giappone e il parere dell’esperto INGV : “Qualche giorno fa ha tenuto banco sul web e sui social media la notizia dello strano comportamento di una comunità di gatti che si trovavano al Cat Café in Giappone, durante il (o prima del?) terremoto a Osaka dello scorso 18 giugno (il 17 sera in Italia). Molti – spiega sul blogINGVterremoti Alessandro Amato, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – ci hanno segnalato un VIDEO, riportato da molti ...

“Aiuto - ha una pistola!”. Torino choc : è successo sotto gli occhi di tutti. Un uomo è riuscito a filmare la folle scena - il video è diventato subito virale : Panico e follia a Torino. Sembra il titolo di un film, ma no: è la realtà. Scene di ordinaria pazzia nel pieno centro della città. Un uomo parcheggia la macchina in mezzo alla carreggiata e scende brandendo una pistola. Poi inizia a minacciare qualcuno: “Ti ammazzo come un cane”. Il video, pubblicato ieri mattina sul gruppo Facebook, “La mia barriera”, è diventato virale. A riprenderlo è stato un residente del quartiere torinese di ...

"Ti sparo addosso" : per strada con la pistola in pugno - e il video diventa virale : stato identificato e denunciato dalla polizia l'uomo che è stato ripreso da un video - diffuso poi su Facebook - mentre ieri si aggirava per una strada di Torino impugnando una pistola e minacciando ...

AL BANO E ROMINA - BACIO SUL PALCO DI GENOVA/ Il video diventa virale : ma cosa ne penserà la Lecciso? : Al BANO e ROMINA, arriva il BACIO sul PALCO di GENOVA durante l'esibizione per i 70 anni di Costa Crociere. I fan sono in delirio e sperano nel ritorno di fiamma...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Russia - si addormenta al volante e investe sei persone : un morto - il video diventa virale : Sono basti pochi istanti per trasformare l’allegria di questi giorni mondiali in incredulita' e dolore. Un grave incidente stradale ha scosso Sochi a pochi giorni dall’attesa sfida tra Russia e Croazia valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo. L’episodio si è verificato [video] nel cuore della citta' situata sulla riva del Mar Nero intorno alle 14. Secondo quanto riferito dei media locali un ventitreenne, alla guida di una Nissan, è ...