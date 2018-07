Il tweet della Boschi per l' elezione a sindaco della Neri

Il tweet choc della docente sulla nomina di Foa come presidente Rai : "Gli ebrei fascisti finiscono nei forni" : La domanda sorge spontanea: di che hanno paura coloro che hanno retto il mondo dell'informazione negli ultimi anni? Roversi Grazia

Il tweet folle della professoressa filo-dem : "Farà la fine degli ebrei alleati al fascismo" : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomento le istituzioni. Si sta facendo un gran baccano... Sono ancora stupito...'. Ma poi c'è la ...

Un tweet del 2009 fa licenziare il regista de "I Guardiani della Galassia" : Il mondo del cinema continua ad essere scosso da un terremoto di grande intensità. Nella notte sconvolge in maniera inaspettata la notizia del licenziamento di James Gunn , regista de I Guardiani ...

James Gunn licenziato/ Disney silura il regista per dei tweet molesti? Guardiani della Galassia 3 addio! : Il regista James Gunn è stato licenziato dalla Disney e non dirigerà il terzo volume dei Guardiani della Galassia. Le cause di questa decisione e le dichiarazioni ufficiali.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet : I Walt Disney Studios hanno licenziato il regista James Gunn dopo che sono stati scoperti alcuni suoi vecchi tweet considerati offensivi. Gunn avrebbe dovuto occuparsi della sceneggiatura e della regia del film di supereroi Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo aver scritto e diretto The post Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet appeared first on ...

Cristiano Ronaldo e Messi insieme in Italia? Quel tweet galeotto della Uefa : Cristiano Ronaldo e Messi, Messi e Cristiano Ronaldo, una filastrocca impossibile da recitare, due nomi che è difficile accostare nella stessa formazione anche in un videogame. Non si spiega allora il tweet partito dall’account della Uefa, poi prontamente rimosso, che ritraeva i due in una foto vagamente in bianco e nero con il messaggio “Li vedremo sfidarsi in Serie A un giorno?... o addirittura giocare fianco a fianco?”.--Cristiano Ronaldo e ...

Fedez furioso con Costantino della Gherardesca : tweet offensivo - poi rimosso - contro Chiara Ferragni : ... che attraverso le Stories su Instagram è intervenuta al riguardo con questo post: 'Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere In un mondo in cui ci battiamo per far ...

Fedez contro Costantino della Gherardesca/ tweet (poi cancellato) su Chiara Ferragni : "sessista e volgare" : Fedez contro Costantino della Gherardesca: botta e risposta su Twitter dopo Tweet critico (poi cancellato) su Chiara Ferragni. Il conduttore sceglie il silenzio ma gli utenti lo attaccano.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’incredibile tweet della Roma : sfottò clamoroso : 1/7 ...

Mondiali 2018 Russia - gli stranissimi tweet della CIA : un elenco infinito di curiosità sulle nazionali : ... con dati sul relativo soprannome, colore delle divise, presenze nella Coppa del mondo, nome del Ct, geografia del paese, governo, popolazione ed economia. Chi le pubblica? Chi non ti aspetti. La CIA.

Migranti - il tweet della Lifeline a Salvini : "Vieni qui - sei il benvenuto" : "Non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Ieri il ministro aveva detto: "Certe navi si devono scordare l'Italia"

Il tweet della Lifeline a Salvini : «Trasportiamo esseri umani - non carne. Venga qui» Foto : La ong tedesca si rivolge al ministro dell'Interno: «Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall’annegamento. Venga qui, è il benvenuto»

Audi conferma con un tweet modernità della nuova city car A1 : ... a sua volta, ha la missione di rafforzare il successo di Audi anche nel mondo delle city car. Con un teaser diffuso via Twitter, la Casa di Ingolstadt fa scoprire - in anticipo rispetto al grand ...

Hierro nuovo allenatore della Spagna/ Lopetegui esonerato : il tweet ufficiale - Mondiali Russia 2018 - : Lopetegui esonerato, Hierro il nuovo allenatore della Spagna. La federcalcio affida al dt la panchina della nazionale ai Mondiali di Russia 2018.