Il turismo della Val d’Ega beneficia del Planetarium Alto Adige

turismo - Coldiretti : il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola : Circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento allo studio di ConfTurismo Confcommercio, sulla base dei dati Isnart Unioncamere. L’alimentare è la principale voce del budget delle vacanze che per gli stranieri risulta ...

Agriturismo Calivino/ Il locale di Antonio Pandolfi nel cuore della Basilicata (4 ristoranti) : L’Agriturismo Calivino è uno dei 4 ristoranti del parco del Pollino protagonisti questa sera su Sky Uno. Ultima puntata per il programma dello chef Alessandro Borghese.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:55:00 GMT)

turismo nautico - importante convegno al Polo museale della Sibaritide : Il mondo della nautica e quello della portualità, d'altronde, hanno ampie prospettive di sviluppo e di rilancio, nonché un forte legame con la tradizione dei luoghi e dei contesti sociali, anche se ...

Battaglia su 130 mila nuovi posti letto per il “turismo low cost” della Liguria : Polemiche degli albergatori, raffica di multe a chi affitta in nero. Ma anche i pullman supereconomici sono un’opportunità

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Presentato il nuovo portale Abruzzo turismo per promuovere le bellezze della Regione verde d'Europa : ... una newsletter: nasce per diventare una vera guida di viaggio la nuova versione del portale del Turismo con cui la Regione Abruzzo presenta al mondo il patrimonio storico, paesaggistico e culturale. ...

Voucher in agricoltura e turismo Dl Dignità - le correzioni della Lega Spesometro-redditometro : la verità : Il decreto Dignità si prepara all'iter parlamentare e, dietro le quinte, la Lega lavora alacremente per "aggiustare" un provvedimento che gli esperti economici del Carroccio, ai massimi livelli... Segui su affaritaliani.it

La voce della Politica Pasquale Cariello - Scanzano Viva - su turismo Scanzano Jonico : "Credo che in questo particolare momento, il turismo di Scanzano Jonico abbia bisogno di tutto, tranne che di sterili polemiche che a nulla portano, se non a distruggere quel poco che c'è e su cui ...

Viaggi & turismo : estate sotto le stelle della Valtellina : Il fascino e la magia dei tipici panorami valtellinesi incantano i turisti anche di notte. L’estate e’ costellata di innumerevoli iniziative che animano la valle anche al calar del sole: escursioni in fuoristrada, spettacoli, notti bianche e tanto altro ancora attendono i visitatori per vivere esperienze uniche. CULTURA sotto LE stelle Dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio, tra sport all’aria aperta e momenti di relax, ...

Viaggi & turismo : avventurose emozioni di famiglia tra le Dolomiti della Valle Isarco : Le diverse epoche storiche hanno reso unico il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), immerso in un grande parco naturale con laghetto di ninfee, tra le Dolomiti della Valle Isarco. L’hotel, che oggi meraviglia gli ospiti con il suo elegante stile alpino fatto di stuben in legno, soffitti a volta e maioliche, già nel 1270 era un luogo di ristoro per i Viaggiatori che passavano sull’antica via del Brennero. Oggi è un tempio dell’ospitalità per ...

Moda - turismo e piccoli negozi : il piano della fintech Alipay in Italia : Alipay è uno dei sistemi di pagamenti digitali in Cina. Nel Belpaese punta a diffondersi nei piccoli negozi, per aprirli ai milioni di turisti del Dragone

Viaggi & turismo : i 5 migliori festival estivi dell’arte e della musica in Europa : Quando il sole diventa un enorme riflettore puntato sul palcoscenico della strada, tutta Europa acquista i connotati di un teatro senza barriera tra proscenio e platea, offrendo ai più grandi buskers del mondo l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico che si piega alla legge del cappello. Alzando le temperature e l’asticella della qualità degli spettacoli, l’estate è senza dubbio la stagione dei festival dedicati all’arte en plein air: ...

