Il trailer della quinta stagione di The Last Ship

Sonda Parker - il trailer della missione che sfiorerà il Sole : A Cape Canaveral è quasi tutto pronto: nelle prossime settimane assisteremo alla partenza della Sonda Parker, diretta verso il Sole. Il lanciatore Delta IV Heavy della Nasa spingerà la navicella fuori dall’atmosfera terrestre, e non solo per farla orbitare attorno alla nostra stella, bensì per immergerla nella sua corona. Nonostante le temperature altissime, Parker non si deteriorerà ma anzi: una volta là, indagherà sui fenomeni che ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...

Ecco il trailer di debutto della seconda stagione della serie Netflix dedicata a Castlevania : La seconda stagione della serie animata prodotta da Netflix e dedicata alla saga di Castlevania ha finalmente una data di debutto, riporta Eurogamer.La stagione 2 di Castlevania uscirà su Netflix Italia il 26 ottobre 2018, e in occasione del lancio è stato caricato un interessante trailer che possiamo vedere qui di seguito:Il trailer HD si trova sul canale YouTube ufficiale di Netflix italia, si tratta di un trailer sottotitolato in italiano e ...

Shameless - ecco il trailer della nona stagione : “Niente è più importante della famiglia“: è questo paradossalmente il motto con cui si potrebbe sintetizzare il trailer, diffuso in queste ore, della nona stagione di Shameless. L’irriverente serie Showtime, da noi in onda su Premium, tornerà dunque ad occuparsi dell’altamente disfunzionale famiglia Gallagher, composta dal padre Frank (uno straordinario William H Macy), sempre preso dalle sue mille dipendenze, e dai suoi ...

Un trailer mostra per la prima volta le ambientazioni della mod Miami per Fallout 4 : La comunità di modder che la serie di videogiochi Fallout può vantare è una delle più attive di sempre, impegnata da anni a trasformare gli RPG di Bethesda in qualcosa di completamente nuovo.Il progetto di cui vi parliamo oggi non è altro che Fallout Miami, una mod di Fallout 4 che converte l'intero gioco per proporre storia e ambientazioni inedite. In Fallout Miami abbandoniamo infatti la Boston che abbiamo imparato a conoscere nella versione ...

Disenchantment - il trailer della nuova serie del papà dei Simpson : su Netflix : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è – o meglio sarebbe – un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore: Matt Groening. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale ...

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

Il trailer di The Walking Dead 9 e la data della première al Comic-Con 2018 : l’addio di Andrew Lincoln e i Sussurratori : Occhi puntati al Comic-Con 2018 dove proprio in questo momento si sta tenendo uno dei panel più attesi: il trailer di The Walking Dead 9 apre l'incontro tra i fan presenti in sala, prodduttori, il creatore Robert Kirkman e la nuova showrunner della serie, Angela Kang. Sul palco c'è anche lui, il leader, il solo che abbiamo conosciuto in questo nove anni e che ha avuto il merito narrativo di portare il pubblico alla scoperta di questo nuovo ...

Titans : il primo trailer della serie DC Comics con Robin - Raven e Starfire : L’intricato mondo delle serie tv tratte dai fumetti editi dalla DC Comics – che prende il nome di DC Universe (non originalissimo ma efficace) – si arrichisce di un nuovo membro: Titans, il cui primo trailer è uscito ufficialmente su YouTube il 19 luglio 2018. Mentre Stephen Amell, l’interprete di Arrow rimedia botte dove non batte il sole e la serie su Flash approda su Boing, insomma, altre grandi novità stanno bollendo ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

Cristiano Ronaldo - finalmente - con la maglia della Juventus : il nuovo trailer di FIFA 19 : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha sorpreso solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Tanto che pure alla EA Sports, la società di videogiochi che produce la popolarissima serie FIFA, è dovuta correre ai ripari : nella giornata di ieri, in concomitanza con la presentazione di ...