Il Teatro antico di Taormina centro della cultura in Sicilia

Sicilia - riportati alla luce un tempio greco dedicato ad Apollo e un Teatro antico : Sicilia, riportati alla luce un tempio greco dedicato ad Apollo e un teatro antico Scoperte eccezionali fatte da archeologi di Amiens, Poitiers, Messina e di Oxford, che hanno lavorato senza sosta per mesi Continua a leggere L'articolo Sicilia, riportati alla luce un tempio greco dedicato ad Apollo e un teatro antico proviene da NewsGo.

Tusa - archeologi francesi annunciano la scoperta : “Da oggi la Sicilia ha un Teatro antico in più” : Una grande scoperta archeologica annunciata via Facebook: è quella annunciata da una squadra di archeologi francesi che per oltre un anno ha scavato nell’antica città di Haalesa, l’attuale Tusa, in provincia di Messina. Dai lavori sono tornati alla luce una seduta della cavea e il muro che delimitava il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede.Continua a leggere

Tao Awards 2018 a Violante Placido e Alessio Boni : sabato sera il Gala al Teatro Antico : ... l'apice di una manifestazione, Taomoda, di grande richiamo turistico, sin dal partecipato opening con il taglio del nastro dell'assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo e ...

Presentata la 'Giornata siciliana dell'atleta' : si terrà il 7 luglio al Teatro antico di Catania : "Una giornata di festa dedicata allo sport e ai suoi protagonisti, a chi con impegno e dedizione si distinto in competizioni locali e internazionali - ha commentato Musumeci -.Un evento che ha una ...

Ficarra e Picone a Blogo : "Porteremo il Teatro antico su Rai 1" : Portare una commedia teatrale di Aristofane su Rai 1 sarà la prossima ambiziosa sfida di Ficarra e Picone. Dal 12 al 15 luglio, presso lo spettacolare teatro Greco di Siracusa, i due attori porteranno in scena Le Rane, e stavolta ci saranno anche le telecamere della prima rete di Stato. Già, Rai 1 trasmetterà l'evento in autunno in prima sera: una bella occasione per far conoscere il teatro antico a un vasto pubblico.Nello spettacolo, diretto ...

A Claudia Gerini il Premio “Nino Manfredi” sul palco dei Nastri d’Argento al Teatro antico di Taormina : Va a Claudia Gerini il Premio ‘Nino Manfredi 2018′ che i Nastri d’Argento assegnano insieme alla famiglia del grande Nino per ricordarlo ogni

Teatro antico di Veleia - Stefano Accorsi apre il festival : oppure scrivere a: info@VeleiaTeatro.com www.VeleiaTeatro.com Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica cornice dell'Area Archeologica Nazionale di Veleia Romana. In caso di maltempo sul sito ...

Scavi Ercolano - apre il Teatro antico : Ercolano , NAPOLI, , 14 GIU - Nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, uno dei siti d'arte prescelti dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Da sabato 16 ...

Gianni Morandi 18 luglio al Teatro antico di Taormina : unico concerto in Sicilia : In rotazione radiofonica con il nuovo singolo “ULTRALEGGERO” – scritto da Ivano Fossati – Gianni Morandi si prepara all’attesissimo spettacolo che

Taobuk 2018 : serata inaugurale al Teatro antico di Taormina : Il festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, è promosso dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, guidato dall’assessore Sandro Pappalardo,

Taobuk : Gala di Inaugurazione al Teatro antico di Taormina : Taobuk è lieto di presentare la serata di Inaugurazione dell’VIII Edizione del Taormina Book Festival che si svolgerà sabato 23

Taormina - Me - : festival di luglio sulla musica al Teatro antico : La comunità medica è da decenni impegnata a studiare questi fenomeni attraverso la scienza del PNEI, istituto di psiconeuroendocrinoimmunologia, dimostrando quanto sia fondamentale l'approccio ...