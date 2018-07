Il Sole a un passo dal letargo | da oltre un mese senza macchie

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Ilè a undal ‘’ perché è daun: sta raggiungendo l’attività minima del suo ciclo di 11 anni. Questo ciclo è infatti paragonabile a un pendolo, che oscilla tra i periodi in cui il numero disolari aumenta e il periodo in cui diminuisce. “Le osservazioni indicano che ilsi sta avviando verso il minimo, perché è aumentata, in numero e in durata, la serie di giorni privi di” ha detto all’Ansa Mauro Messerotti, dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’università di Trieste. In, ha aggiunto, si nota una sempre più rara attività sulla superficie apparente del, cioè la fotosfera. “A mio avviso, però – ha rilevato il fisico solare – non ci sono ancora tutte le condizioni per poter affermare che la fase di minimo sia iniziata in modo ...