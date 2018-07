Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 18% - - slancio per Falck Renewables : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.485,75 in crescita ...

Il settore utility italiano si muove in territorio negativo - -2 - 50% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto utility in Italia, mentre mostra un'intonazione debole l'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 26.454,78 in diminuzione di 678,...

Il settore utility italiano in forte ribasso - -1 - 52% - - in forte calo Ternienergia : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 26.690,47 in ...

Il settore utility italiano in forte ribasso - -1 - 52% - - in forte calo Ternienergia : Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 26.690,47 in contrazione di ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 25% - - andamento rialzista per Hera - +1 - 99% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.631,33 in ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 25% - - andamento rialzista per Hera - +1 - 99% - : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.631,33 in crescita ...

Modesto rialzo per il settore utility italiano - +0 - 63% - - giornata euforica per ERG - +2 - 38% - : Si muove con moderazione il comparto utility in Italia , che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia ...

Modesto rialzo per il settore utility italiano - +0 - 52% - - scambi al rialzo per Hera - +1 - 62% - : Teleborsa, - Si muove con moderazione il comparto utility in Italia, che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'EURO STOXX Utilities. Il ...

Modesto rialzo per il settore utility italiano - +0 - 52% - - scambi al rialzo per Hera - +1 - 62% - : Si muove con moderazione il comparto utility in Italia , che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia ...

Limature per il settore utility italiano - -0 - 66% - : Teleborsa, - Il Comparto utility in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Utilities è senza direzione. Il FTSE Italia Utilities ha esordito a ...

Limature per il settore utility italiano - -0 - 66% - : Il Comparto utility in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l' EURO STOXX Utilities è senza direzione. Il FTSE Italia Utilities ha esordito a quota 26157,21, ...

Rialzo controllato per il settore utility italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Utilities, che mostra un progresso moderato. Il FTSE ...

Rialzo controllato per il settore utility italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Utilities , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia ...

Il settore utility italiano marcia in positivo - +0 - 90% - - guizzo positivo per Ascopiave - +2 - 88% - : Teleborsa, - Il Comparto utility in Italia si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 25891,88, e si è ...