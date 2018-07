Il razzismo in Italia non è una emergenza È la realtà di sempre

L'antirazzismo italiano ha poca voce : ... indicando come causa dei mali del paese l'immigrazione fuori controllo anziché i decenni di cattiva gestione politica dell'economia abbinata alle sfide portate dall'euro. "Molte persone sono state ...

L’antirazzismo italiano ha poca voce : Gli elettori italiani sono generalmente empatici nei confronti dei profughi, ma il loro governo non lo è. Cosa non ha funzionato nel contrasto alla xenofobia? Leggi

razzismo - Grillo se la prende con i media : "Portano l'Italia verso il baratro" : Il fondatore di M5s, Beppe Grillo, interviene nel dibattito di questi giorni sul tema del razzismo, individuando il problema nel ruolo giocato dalla stampa.? "L’indignazione di un uovo in faccia - scrive Grillo su Facebook - c’è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l’unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso. Quello che fanno i media ...

L'Italia a rischio razzismo - : La cronaca di questi giorni insegna che non ci vuole molto a passare dalle parole alle vie di fatto. A Salerno il numero 2 della Lega in Campania ha chiesto al prefetto di voler cortesemente fornire ...

Bonafede : “Rigetto ogni accusa di razzismo su governo e su popolo. Italia non è Far West - no alla giustizia fai da te” : “Rigetto al mittente ogni tipo di considerazione che tende ad imputare al governo attuale la responsabilità più o meno politica di episodi di razzismo. Rigetto anche completamente l’idea che il popolo Italiano debba essere considerato razzista, perché questo non sta né in cielo, né in terra”. Sono le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di In Onda, su La7, assieme a Daisy Osakue, la primatista Italiana under 23 di ...

Aggredita l'atleta afro-italiana Daisy Osakue : "Credo sia razzismo" : Colpita al volto da un uovo lanciato da un'automobile in corsa. Una studentessa e atleta italo-nigeriana, Daisy Osakue, 22 anni, è rimasta vittima la notte scorsa a Moncalieri di un'aggressione, non si sa ancora se a sfondo razziale. Daisy, cittadina italiana dal 2014, è nata a Torino da genitori di origine nigeriana. È primatista italiana under 23 del lancio del disco ed è stata selezionata ...

razzismo : l' Unhcr esprime preoccupazione per gli attacchi in Italia : L'Unhcr, Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, esprime 'profonda preoccupazione per il crescente numero di attacchi nei confronti di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini Italiani ...

Daisy : Salvini - In Italia non c'è emergenza razzismo : "Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini. emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono ...

razzismo e paura : non siamo più «italiani brava gente»? : La ragazza nella foto si chiama Daisy Osakue, ha 22 anni ed è campionessa italiana under 23 di lancio del disco. Per il colore della sua pelle il 29 luglio è stata aggredita da alcune persone che le hanno lanciato delle uova da un’automobile in corsa, a Moncalieri. Città dove Daisy, che ha origini nigeriane, è nata e cresciuta insieme alla sua famiglia. In Italia è diventata un’atleta, promessa del lancio del disco e in questi giorni ...

Aggressione Osakue - atto di razzismo inconcepibile : gli italiani si scusano con Daisy : Daisy Osakue è stata la sfortunata protagonista di un’Aggressione razzista in quel di Torino, l’italiana ha postato le sue foto ricevendo scuse e solidarietà “Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l’Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta “malattia” ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ...

Gli italiani - il razzismo e l’incapacità di Salvini di assumersi le sue responsabilità : Lasciate perdere per un secondo le nazionalità di vittime e carnefici: l'Italia di questo ultimo mese non è sicura e il ministro alla sicurezza (che sulla percezione ha costruito le sue fortune) evidentemente non riesce (o non vuole) farsi carico di fatti che lui stesso dovrebbe evitare, condannare. Le possibilità sono due: o il ministro è palesemente inefficace e ammette che la situazione non è sotto controllo oppure si prende la responsabilità ...