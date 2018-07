Il Pil rallenta | la disoccupazione risale

Pil rallenta - disoccupazione risale : Cattive notizie a giugno per crescita e lavoro: Il pil rallenta, secondo le stime provvisorie quest'anno si fermerebbe al + 1,1%, e il tasso di disoccupazione sale. Secondo gli ultimi dati Istat sono ...

Istat : Pil rallenta - +1 - 1% sull'anno : 13.30 Nel secondo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana ha segnato un rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. Il dato corretta per gli effetti di calendario e destagionalizzata è +0,2% sul trimestre precedente e +1,1% in termini tendenziali. L'Istat rileva che la graduale decelerazione recente si riflette nell'ulteriore ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale.

ISTAT - SALGONO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTI A TERMINE/ Rallenta la crescita Pil : +0 - 2% nel secondo trimestre : ISTAT, la DISOCCUPAZIONE torna a salire a giugno, portandosi al 10,9%. In crescita i CONTRATTI a TERMINE. I giovani senza lavoro SALGONO al 32,6%. Rallenta la crescita annua(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Conti pubblici - Istat : “Il Pil rallenta nel secondo trimestre. Cresce dello 0 - 2% e dell’1 - 1% su base annua” : Nel secondo trimestre del 2018 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% sul trimestre e dell’1,1% su base annua. Numeri che tracciano il quadro di un’economia in “rallentamento”, spiega l’Istat, poiché tra gennaio e marzo la crescita congiunturale era stata pari rispettivamente allo 0,3 e all’1,4 per cento. Nello stesso arco temporale, secondo Eurostat, la zona euro e della Ue-28 hanno fatto registrare un +0,3% ...

Italia : economia rallenta - Pil II trimestre in rialzo dello 0 - 2% : La dinamica dell'economia Italiana mostra un rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. Secondo i dati preliminari pubblicati oggi dall'Istat, il Prodotto interno lordo, ...

Tria : rallenta Pil 2018 ma possibile avvicinarsi a target +1 - 5% : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovani Tria, nel corso di un'audizione in commissione Finanze del Senato."Anche nel 2019 - ha detto - ci sarà un rallentamento dell'economia dei principali ...

Fmi : economia Italia rallenta - Pil 2018 si ferma a +1 - 2% : Il protezionismo - spiega l'istituto di Washington - va evitato perchè rischia di far deragliare la ripresa: in gioco c'è lo 0,5% del pil globale entro il 2020, quando l'economia, a carte ferme, è ...

Cina : Pil rallenta nel secondo trimestre 2018 - +6 - 7% a/a in linea con attese : Come da attese, rallenta la crescita dell'economia cinese. Nel secondo trimestre di quest'anno il Pil della seconda economia mondiale ha mostrato una crescita annua del 6,7%, in linea con le aspettative del mercato, ma in calo rispetto al +6,8% dei primi tre mesi dell'anno.

Pil - Confcommercio : rischio rallentamento : 13.40 A luglio 2018 il Pil dovrebbe rimanere fermo su base mensile, mentre su base annua dovrebbe rallentare a +0,8% dopo +0,9% di giugno.Lo stima Confcommercio, prevedendo inoltre nel II trimestre una crescita nulla del Pil rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il tasso si attesterebbe all'1% tendenziale. "I dati recenti fanno emergere un quadro congiunturale caratterizzato da luci ed ombre. Queste informazioni, lette in un arco temporale ...