Il Pd è il partito dei sette nani persi nel bosco

Lega - chiesti 1 anno e 10 mesi per Bossi. Dal Riesame via libera al sequestro dei conti regionali del partito : Nel processo d’appello, in corso a Genova, dura requisitoria di Enrico Zucca: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Wang Qishan in silenzio sulla 'guerra dei dazi'. Una lotta al vertice del partito : Essi dicono anche che Wang è il più dotato [nell'economia] ed anche il più leale con Xi Jinping. Vi sono anche voci che gli Stati Uniti intendono invitare Wang Qishan per rimpiazzarlo con Liu He nel ...

Assemblea Pd - è ancora paralisi : il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla vigilia delle Europee. Silenzio dei big : Un partito che non decide e che rimane in balia del suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Il partito democratico esce dall’Assemblea nazionale come ne era entrato: in preda alla confusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato ...

Silvio Berlusconi - le nomine in Forza Italia : Tajani vicepresidente - Galliani a capo dei dipartimenti. Malumori nel partito : C'è chi sostiene come ora si possa portare avanti una proposta politica riempendo lo spazio moderato e dando a Forza Italia maggior peso nelle trattative e chi, invece, si dice preoccupato perché ...

Lega nel mirino dei pm - Zaia : "49 milioni di euro di confisca? partito rischia chiusura" : Luca Zaia lancia l'allarme: la Lega di Salvini rischia la chiusura qualora venisse applicata la sentenza della Corte di Cassazione . Già, perché gli ermellini hanno chiesto ai pm di Genova di ...

CASSAZIONE : “SEQUESTRO FONDI LEGA OVUNQUE SIANO”/ Soldi sospetti : la replica dei legali del partito di Salvini : CASSAZIONE, le motivazioni della sentenza: "sequestro Soldi della LEGA OVUNQUE siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Matteo Renzi fa un nuovo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Nanni Moretti : «La stagione dei girotondi? Solo una parentesi. Sono iscritto a un partito : quello di Fellini» : Dalla nostra inviata CASTIGLIONCELLO - «Un film politico? No, il prossimo sarà - come La stanza del figlio , Habemus papam e Mia madre che non avevano bisogno dell'attualità - un'opera dove la ...