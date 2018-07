Il nuovo trailer di Call of Duty | Black Ops 4 è dedicato all' imminente beta multiplayer

Un nuovo trailer per il nuovo film dei Pokémon "In Ognuno di Noi" : Il nuovo film dei Pokémon si intitola "In Ognuno di Noi" e quest'oggi The Pokémon Company International ne ha annunciato ufficialmente l'uscita nelle sale, riporta Gamingbolt.La nuova pellicola dedicata ai celebri mostriciattoli da catturare seguirà le vicende di Ash e Pikachu, i quali si uniscono assieme ad altri personaggi per vivere una nuova avventura.Il film ha ottenuto ottimi risultati nelle sale giapponesi, per cui il lancio anche in ...

Destiny 2 : Bungie pubblica un nuovo trailer del Solstizio degli Eroi e annuncia da che ora sarà disponibile : In queste ore i fan di Destiny 2 sono in fervida attesa per l'inizio del Solstizio degli Eroi, il nuovo evento a tempo che introdurrà nel gioco nuove attività che premieranno i guardiani con preziosi equipaggiamenti.Il Solstizio è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Bungie, che ha inoltre svelato l'ora esatta in cui l'evento batterà il calcio d'inizio. Questo appuntamento ha assunto una forte rilevanza poiché sarà l'unica occasione ...

Somerville : il nuovo progetto di uno dei creatori di Limbo e Inside riceve il secondo teaser trailer : A circa 13 mesi dal suo annuncio e dal primo teaser trailer, lo sviluppatore Jumpship ha rilasciato un secondo filmato per il suo gioco di debutto, Somerville.Se non vedevate l'ora di saperne di più su Somerville dopo il suo annuncio più di un anno fa, sfortunatamente questo trailer non vi darà molte soddisfazioni. Come il trailer precedente, infatti, è soprattutto basato sull'atmosfera, anche se sembra essere un po' più rappresentativo del ...

L'inquietante horror Hide or Die si mostra in un nuovo teaser trailer : VecFour Digital ha condiviso un nuovo teaser trailer per il gioco horror asimmetrico Hide or Die. Questo nuovo video è in realtà una versione più lunga di quella condivisa per festeggiare la fortunata campagna Kickstarter e il team ha deciso di condividerlo insieme ad alcuni aggiornamenti sullo sviluppo del gioco.Come segnala Dualshockers, il filmato ci fornisce uno sguardo alle inquietanti e oscure ambientazioni che caratterizzano Hide or Die, ...

Insatiable è il nuovo Tredici tra le accuse di “body-shaming” e le petizioni per la cancellazione dopo lo sconvolgente trailer : Si tratta solo di un'esagerazione o si vuole solo evitare un nuovo effetto Tredici? Le domande nel caso di Insatiable sono d'obbligo mentre le polemiche già si sprecano. dopo il rilascio del trailer dello scorso giovedì, la commedia dark con Debby Ryan è stata presa di mira dalle associazioni e dagli "adulti" che hanno messo insieme una petizione su Change.org per richiedere la cancellazione della serie ancora prima della sua messa in onda e ...

Digimon Survive : rivelato con un primo trailer il nuovo gioco dei Digimon : Bandai Namco Entertainment ha rivelato Digimon Survive per PlayStation 4 e Nintendo Switch con un primo trailer in occasione del livestream tenutosi a Tokio, riporta Dualshockers.Il gioco è un nuovo capitolo della serie in arrivo sulle console nipponiche Sony e Nitnendo, inoltre nel trailer possiamo avere un primo sguardo ai personaggi, alle ambientazioni del gioco e possiamo anche avere un piccolo assaggio dei combattimenti a turni che si ...

Earth Defense Force 5 si prepara al lancio in occidente con un nuovo trailer : Earth Defense Force 5 marcia verso occidente accompagnato da un nuovo trailer, riporta Eurogamer.Il gioco giungerà infatti presto alle nostre latitudini, e per proclamarne l'arrivo c'è un nuovo trailer di lancio in inglese. Il gioco uscirà in occidente entro la fine dell'anno, mentre in Giappone è uscito il 4 dicembre 2017 su PlayStaion 4.Earth Defense Force 5 è ambientato nel 2022, quando enormi alieni invadono la terra e gli umani devono ...

Go Vacation : il party game arriva su Nintendo Switch con un nuovo trailer di lancio : Go Vacation è un gioco precedentemente uscito su Wii e atteso su Nintendo Switch per il 27 luglio 2018.In occasione del suo lancio, possiamo vedere un nuovo trailer di lancio del party game approdato su Switch. Come riporta MyNintendonews avremo a disposizione più di cinquanta minigiochi, svariate ambientazioni da esplorare e un multiplayer locale fino a quattro giocatori.L'obiettivo del gioco è quello di esplorare quattro resort: il resort ...

Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 2 ci mostra l'amore proibito tra Kazuma Kiryu e la detective Kaoru Sayama : I fan della famosa serie di Yakuza saranno certamente in attesa di Yakuza Kiwami 2, ovvero il remake completo di Yakuza 2, originariamente pubblicato per PS2 nel 2006 e sviluppato usando lo stesso Dragon Engine che ha dato vita al recente Yakuza 6: The Song of Life.Oggi Yakuza Kiwami 2 torna sotto i riflettori grazie a un nuovo trailer pubblicato da SEGA che si focalizza sull'amore proibito tra Kazuma Kiryu e la detective Kaoru Sayama:Yakuza ...

Il nuovo trailer di V-Rally 4 ci presenta le discipline Hillclimb e Rally : Bigben Interactive e Kylotonn Racing Games hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in mostra due delle cinque discipline di V-Rally 4: Rally e Hillclimb."Auto moderne e storiche ... Africa, Siberia, il deserto americano ... in V-Rally 4, le sfide del Rally sono vere, sfide tecniche, su tutte le superfici, che solo i piloti più abili possono sperare di vincere", affermano gli sviluppatori in un comunicato stampa riportato da DSOGaming.Con ...

Immortal Unchained : nuovo trailer dedicato alla storia per l'oscuro action RPG sci-fi : Immortal Unchained è il nuovo action RPG ambientato in un universo sci-fi annunciato circa un anno fa e che presto sbarcherà su PC e console.Il gioco è stato descritto come un "Dark Souls with guns", dove le meccaniche tipiche degli shooter incontrano quelle RPG. Immortal Unchained offrirà ai giocatori un vasto arsenale di armi per fronteggiare leggendari boss in brutali combattimenti a distanza e ravvicinati. Bisognerà pianificare con ...

Il trailer di Ride - il nuovo thriller dei creatori di Mine : Due ciclisti acrobatici (Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes) ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari. Quello che non sanno è che la gara si trasformerà in una corsa estrema per la sopravvivenza. Adrenalina alle stelle, come si evince dal trailer in anteprima su Wired, anche grazie alle riprese con telecamere GoPro. A dirigere Jacopo Rondinelli, alla scrittura, co-produzione e supervisione ...

Peterloo : il trailer ufficiale del nuovo film di Mike Leigh : L'economia britannica era in crisi a seguito delle guerre napoleoniche, e migliaia di cittadini erano scesero in strada per protestare. La situazione, però, degenerò per via dell'intervento delle ...