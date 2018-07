Il nuovo look di Fognini diventa virale | le treccine spiazzano tutti | Fabio “goes wild”

Ssangyong Turismo - nuovo look per la monovolume : La Ssangyong ha presentato la versione aggiornata della Turismo che, oltre alla nuova estetica, porta al debutto inedite dotazioni tecnologiche. La grande monovolume coreana offre spazio per sette persone più bagagli e sfrutta parte della meccanica delle Mercedes-Benz di precedente generazione, a partire dal cambio automatico a sette rapporti, disponibile sulla versione più completa, la ELX, dotata anche di trazione integrale con marce ...

Il nuovo look di Gmail per Android mostrato brevemente al Google Cloud Next ’18 : Durante il Cloud Next 2018, Google ha dato un piccolo assaggio dell'aggiornamento che riguarderà a breve Gmail per Android L'articolo Il nuovo look di Gmail per Android mostrato brevemente al Google Cloud Next ’18 proviene da TuttoAndroid.

Municipio II : nuovo look per le aree esterne alle scuole : Roma – L’ingresso dell’Istituto Comprensivo Alfieri Lante della Rovere di via Tevere cambia look. Per la riapertura della scuola le bambine e i bambini troveranno un marciapiede Nuovo, ampio, comodo e sicuro. L’intervento prevede la riqualificazione e l’allargamento della pavimentazione nell’area esterna alla scuola e il rinnovamento dell’arredo urbano con l’installazione di nuovi parapedonali di ...

nuovo look per Johnny Depp : biondo platino e occhi di ghiaccio : Johnny Deep continua a stupire e destabilizzare i fan. L’attore, abituato a trasformarsi e cambiare per esigenze di copione e non solo, si è presentato al Comic-con di San Diego con un look totalmente irriconoscibile. Se qualche settimana fa aveva preoccupato i fan per alcune foto in cui appariva visibilmente dimagrito (esigenze di copione, si era poi scoperto), questa volta a colpire non è stato tanto il cambiamento di peso, quanto di ...

Johnny Depp new look : l'attore - di nuovo - irriconoscibile - ecco come si è mostrato al pubblico : 'Noi che viviamo per la libertà, per la verità, è giunto il momento di alzarci e prendere il nostro giusto posto nel mondo' , ha detto recitando una battuta del suo personaggio. Ma il colpo di scena ...

Johnny Depp cambia di nuovo look : biondo platino e occhi di ghiaccio : Capelli biondi e occhi color ghiaccio: ecco l'ennesimo cambio di look di Johnny Depp, apparso a sorpresa sul palcoscenico del Comic-Con di San Diego, convention statunitense più importanti dove vengono presentati i migliori film e le serie tv di fine anno.L'attore è giunto alla fine del panel dedicato ad Animali fantastici 2, dove vestirà i panni di Gellert Grindelwald, il villain della nuova saga spin off di Harry Potter, ...

Rita Ora : il look causa furore dopo le polemiche del nuovo single : Il nuovo hit è stato definito dalla cantante come 'un inno per tutte noi che non abbiamo paura di dominare il mondo! Una celebrazione dell'amore.' Attualmente la cantante è in tour e ha diversi ...

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity nuovo look : Teleborsa, - Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ...

Steam : la sezione dei videogiochi in uscita ha un nuovo look : Se vi fosse mai capitato di raggiungere la sezione "In arrivo" di Steam per controllare le novità del suo catalogo, saprete come questa fosse una semplice lista in ordine cronologico di tutte le release sulla piattaforma. Questo sistema non offriva molti vantaggi all'utente, dato che nella lista erano inclusi DLC e videogiochi assolutamente non compatibili con la libreria dei giocatori.Valve ha deciso di rinnovare il look di questa sezione, che ...

Foto dal set di Stranger Things 3 - nuovo look per Millie Bobby Brown e la sua Eleven : Capello corto e pantaloni a vita alta per Eleven: questo è quanto emerge dalle prime Foto dal set di Stranger Things 3. L'attrice Millie Bobby Brown è stata immortalata tra un ciak e l'altro insieme alla giovane collega Sadie Sink, entrambe impegnate con le riprese della terza stagione, iniziate ad aprile. Le immagini hanno catturato l'attenzione del web, ansioso di scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della serie cult di Netflix. Secondo ...

Il nuovo look estremo di Zac Efron : Ah però, questo sì che è un vero cambio di look. Zac Efron, 30 anni, una volta divo di Disney Channel e volto pulito di High School Musical, ha modificato radicalmente la sua acconciatura e si è mostrato in tutta la sua beltà su Instagram con tanto di capelli rasta. La dida recita «Just for fun» (solo per divertimento) e viene il dubbio che quei dreadlocks siano in realtà (molto) temporanei: un gioco per l’estate? Oppure c’entra ...

Juventus - il nuovo look di Dybala scatena la reazione dei tifosi [FOTO] : Dybala, il nuovo look è… mostruoso. Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono ad un passo dall’accordo con il portoghese e con il Real Madrid, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Nel frattempo a fare discutere è il nuovo taglio di capelli dell’attaccante Paulo Dybala, l’attaccante ...