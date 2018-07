Il Mof a ' Uno Mattina' | l' imprenditore Parcaroli | «Sferisterio patrimonio d' Italia»

Scontrino o Mof obo : minacce e uno striscione di Forza Nuova contro la Locanda Rigatoni : Dopo la vicenda dello Scontrino omofobo ("Pecorino no, Froci sì") che è costata il posto di lavoro ad un cameriere, i titolari della Locanda Rigatoni , locale romano di San Giovanni, sono stati costretti a fare i conti con tantissime minacce ed infine anche con l'estrema destra. Degli attivisti di Forza Nuova hanno infatti appeso uno striscione per protestare contro il licenziamento del cameriere: "Licenziato dalla vostra omofollia". La solita ...

Scontrino o Mof obo - minacce e uno striscione di Forza Nuova contro i titolari della Locanda Rigatoni : Un susseguirsi di telefonate volgari, parole violente sui social e poi anche uno striscione davanti al locale: è quanto hanno ricevuto i titolari della Locanda Rigatoni , finita al centro delle polemiche per la vicenda dello Scontrino con l’insulto omofobo . “Licenziato dalla vostra omofollia” è il messaggio firmato da Forza Nuova e affisso sulla porta del locale durante la notte. Il riferimento è al licenziamento del cameriere ...

Scontrino oMofobo : ristorante offende coppia gay/ Ultime notizie Roma - la vittima : “Guarda che nessuno ride" : Scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:50:00 GMT)