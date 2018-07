Il mistero dell’Isola dei Maiali | scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) E’ unla scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei, che era la piùdi pinguini reali delcon due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare l’allarme sono i ricercatori del Centro di studi biologici di Chize’, in Francia. In un articolo pubblicato sulla rivista Antarctic Science, gli esperti accendono i riflettori sull’Ile aux Cochons (“l’isola dei”) nell’arcipelago subantartico delle Isole Crozet, parte dei Territori francesi meridionali. Isolato e inaccessibile, questo puntino nell’emisfero australe e’ stato raggiunto per ...