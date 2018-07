Il ministro spagnolo Borrell | ' Nessuna immigrazione di massa | l' Europa ha bisogno dei

Si sono incontrati a Madrid il primo ministro spagnolo e il presidente catalano - ed è andata bene : Lunedì si sono incontrati a Madrid il capo del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, e il presidente catalano, l’indipendentista Quim Torra. Al termine dell’incontro, l’ufficio del primo ministro spagnolo ha annunciato la decisione dei due leader di riattivare le The post Si sono incontrati a Madrid il primo ministro spagnolo e il presidente catalano, ed è andata bene appeared first on Il Post.

Un ministro del nuovo governo spagnolo si è dimesso per una vecchia storia di evasione fiscale : Il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sánchez sta attraversando la sua prima piccola crisi, a una settimana dal giuramento di fronte al re. Mercoledì si è infatti dimesso il ministro della Cultura e dello Sport, Máxim Huerta, per una

Pedro "El Guapo" : tutti pazzi per il nuovo primo ministro spagnolo : Se non fosse un politico di razza dal curriculum pesantissimo, si potrebbe scambiarlo per il protagonista di una soap opera spagnola. Professore di Struttura Economica e Storia del Pensiero Economico presso la Facoltà di Giurisprudenza e Commercio a Madrid, segretario del Partito Socialista Operaio spagnolo (Psoe) in cui milita dal 1993, laicissimo e femminista convinto: ecco chi è Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ...

L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha lasciato la guida del Partito Popolare : L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Popolare (PP), il principale Partito conservatore spagnolo che ha guidato per quasi 15 anni. «In 37 anni ho servito il Partito con tutti i tipi

Pedro Sánchez ha prestato giuramento come nuovo primo ministro spagnolo : Pedro Sánchez – leader del PSOE, il partito socialista spagnolo – ha prestato giuramento davanti al re Felipe VI ed ora è quindi ufficialmente il nuovo primo ministro spagnolo. Nella pratica, Sanchez era diventato primo ministro venerdì 1 giugno, dopo l'approvazione

