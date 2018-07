Il ministro Bonisoli annuncia | “Dopo l’estate elimineremo le domeniche gratis nei musei”

ministro Bonisoli : 'Per cultura assumeremo migliaia di giovani' : "L'assunzione di migliaia di giovani è la mia prima priorità, sarà una rivoluzione copernicana". A parlare è il Ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. "Nei prossimi tre anni abbiamo 3.400 ...

Bibliotecari e archivisti chiedono un incontro al ministro Bonisoli : ... archivisti, Bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti ...

Appello internazionale al ministro Bonisoli per la Biblioteca Nazionale di Firenze : La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e tutti i cittadini che nella cultura individuano uno degli elementi fondanti della nostra democrazia. Apprezziamo molto l'impegno da ...

Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore : Ritratto del nuovo titolare dei Beni Culturali. Un manager «capace di ascoltare tutti», come raccontano gli amici. Direttore da ultimo di un’università privata. Che spostava decine di milioni in Paesi dove si pagano meno tasse. Prima di essere venduta nel 2017 a un fondo d’investimento Usa, bandiera alle Cayman, holding europea in LussemburgoInchiesta In aula con l'élite: l'avanzata delle accademie private di moda e design "

Crotone - lettera aperta dei tifosi al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

Crotone - i tifosi scrivono al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

La promessa del ministro Bonisoli : "Piano straordinario per 6mila assunzioni" : "Un piano straordinario per l'assunzione di 6 mila unità in tre anni", per colmare le croniche carenze di organico del dicastero di via del Collegio Romano. Questa la promessa del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli durante il Question Time, fondata su numeri e calcoli ben precisi: "Una prima ricognizione sul ministero - ha spiegato - ha messo in luce che ad oggi mancano 3000 persone rispetto alla pianta organica del 2014. ...

Lavoratori dello spettacolo dal vivo : ministro Bonisoli - fai presto - : Dice che bisogna fare una normativa dedicata, con poche e chiare regole, specificatamente per gli spettacoli dal vivo, perché quella di oggi deriva da altri settori. Fami un esempio concreto. Uno ...

Unesco - bocciata la candidatura del Prosecco. ministro Bonisoli : 'Ritenteremo' : Ce l'avevano fatta i Pupi siciliani, il canto a tenore, la falconeria e la pizza. Ma soprattutto, lo champagne. Eppure, il Prosecco veneto resta fuori. Bocciato. Almeno per ora. Non è stata ammessa ...

Il dietrofront del ministro della Cultura Bonisoli sui 500 euro ai 18enni : "Il bonus ci sarà e sarà esteso anche ai 19enni" : dietrofront del neo ministro della Cultura Alberto Bonisoli sul bonus Cultura ai giovani fino ai 18 anni. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in occasione di una vista nella città terremotata di Visso e, auspicando un coinvolgimento dell'industria Culturale nelle opportunità da dare ai giovani, afferma che il bonus Cultura promosso dal governo Renzi è uno strumento utile e, anzi, andrebbe esteso anche oltre i 18 ...

Il ministro dei beni culturali Bonisoli nelle Marche - in visita a Visso : ... anche come volano di economia e turismo. Bonisoli ha sottolineato l'impegno della Regione Marche che ha scelto proprio il turismo e la cultura come strada per il rilancio. Lo abbiamo fatto nell'...

Terremoto Centro Italia - ministro Bonisoli : “Noi ci siamo e ci saremo sempre” : “E’ la prima volta che vengo a Visso e per me e’ molto importante: e’ la prima volta che vengo da ministro nel cratere sismico, un segnale di attenzione nei confronti di una ferita, di un cantiere del nostro Paese. Noi ci siamo e ci saremo sempre, quello che e’ successo riaccadra’, bisogna imparare a gestire queste situazioni“: lo ha dichiarato il ministro di beni culturali e turismo Alberto Bonisoli, ...

Terremoto Centro Italia : il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite : domani, 26 giugno, il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli, si recherà in visita presso alcuni dei luoghi colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Le tappe della visita saranno Visso, Campi di Norcia e Spoleto. L'articolo Terremoto Centro Italia: il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : il 26 giugno il ministro Bonisoli nelle zone colpite dal sisma : “Martedì prossimo sarò nelle zone terremotate del Centro Italia, farò un giro da Visso a Spoleto. In quei territori stiamo passando dalla fine dell’emergenza alla messa in sicurezza“: lo ha reso noto il Ministro dei beni culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione al Mibact dell’ottavo rapporto realizzato da Symbola e Unioncamere ‘Io sono cultura’. “Se raccontiamo quello ...