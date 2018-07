Il governo del cambiamento si affida ai dinosauri della prima e seconda Repubblica

La tabella di marcia sull’economia del nuovo governo : La compagine di governo entra nell'assolato agosto con oltre il 60% di consenso, al momento basato più sulle attese che sui contenuti e in gran parte ottenuto con dichiarazioni di cambiamento, ma sarà alla ripresa di settembre che l'esecutivo si troverà alla vera prova del governare.I temi da affrontare saranno quelli economici, molto più delicati, tecnici e potenzialmente divisivi rispetto a ciò che abbiamo ...

Le pagelle del Fatto ai ministri dopo i primi 60 giorni di governo : Il Fatto quotidiano oggi in edicola ha Fatto un primo bilancio dei ministri dopo 60 giorni di governo. Un esecutivo ‘all’ombra del Colle’, scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio, dove i provvedimenti legislativi in senso stretto non sono molti. Finora “siamo alle guerre di carta: Salvini che fa il Minniti a petto nudo; Di Maio che stravolge il Jobs Act senza toccarlo; le vittorie in Europa che sono in ...

Corea del Sud : il governo investirà nei microchip per mantenere il vantaggio sulla Cina : Il massiccio investimento verrà effettuato nell'arco del prossimo decennio, in collaborazione con il ministero della Scienza e dell'Ict; il progetto è stato battezzato "Next Generation Intelligent ...

FINANZA E POLITICA/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

FINANZA E POLITICA/ La mossa (obbligata) della Lega che può far cadere il governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell’economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso, ma il Carroccio potrebbe far saltare tutto. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Lega-M5s, il Governo si schianterà a settembre, di S. CingolaniDECRETO DIGNITÀ/ Se Di Maio si è già giocato la "sponda" delle imprese, di A. Ruffo

Conte telefona a Daisy : 'Solidarietà mia e del governo' - : Il Presidente del Consiglio, a Washington per il bilaterale con Trump, ha chiamato l'atleta colpita a Moncalieri da un lancio di uova: "Mi ha detto che non ci sarebbe matrice razzista".

Le spine del governo : nessuna intesa con Mittal per l'Ilva - M5s e Lega lontani su Tav : Sullo stabilimento di Taranto dal vertice di oggi con 62 soggetti nessun passo avanti per un accordo con Arcelor Mittal. E sull'Alta velocità restano le distanze tra gli alleati di governo -

Conte : mio governo e quello Trump sono governi del cambiamento : Washington, 30 lug., askanews, - 'Il mio governo e quello di Trump sono governi del cambiamento, per migliorare la vita del popolo'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso ...

Daisy - Saviano : disinnescare odio e razzismo scoprendo le balle del governo : Lo scrittore Roberto Saviano interviene sulla vicenda dell'atleta Daisy ? Osakue colpita al volto da un uovo lanciato contro di lei da un'auto in corsa a Moncalieri. "E' stato terribile ed è la dimostrazione che questo clima di odio sui migranti ovviamente si scarica anche sui cittadini italiani, com'è Daisy. La storia è ancora lunga. Speriamo di riuscire a ...

Da Tito Boeri a Mario Nava - tutti gli uomini - dei conti - nel mirino del governo : Il presidente dell'Inps, un tempo amico di grillini e leghisti, ora è un nemico da abbattere. E non è il solo. Ecco i tecnici invisi ai gialloverdi, da rimpiazzare con "persone di fiducia"

Perché il governo ha cambiato in corsa i vertici di Ferrovie dello Stato : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Cambio ai vertici delle Ferrovie dello Stato. Gianluigi Castelli e Gianfranco Battisti subentrano, rispettivamente, come presidente e amministratore delegato del colosso ferroviario nazionale. Sostituiscono Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, che dal dicembre del 2015, per quasi tre anni, hanno retto il timone delle Ferrovie. Castelli e Battisti, uomini ...

Rai - Tajani : Fi non voterà candidato presidente scelto del governo : Mestre, Venezia,, 30 lug., askanews, - 'Non possiamo a cuor leggero votare il candidato presidente Rai indicato dal governo-È il metodo che non ci piace: non possono esserci imposizioni, le scelte ...

Ecco il piano nascite del governo : asili gratis e sgravi per le madri : 'Un paese che non fa figli è destinato a morire. Noi abbiamo creato un ministero della Famiglia per lavorare su fertilità, asili nido e aiuti fiscali per le famiglie' . In una intervista al Sunday ...

Sondaggi : cosa pensano gli italiani del governo Conte e chi sono i ministri più apprezzati : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...