“Il fatto non sussiste” | chiesta archiviazione per Brizzi

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le accuse di molestie : “Il fatto non sussiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...

Prete pedofilo : “Il demonio mi ha fatto uno sgambetto - i giornali esagerano” : Mentre andava nella casa dove dovrà restare agli arresti domiciliari, dove secondo le normale prescrizioni di questi casi agli indagati è vietato parlare se non con conviventi e avvocato, arriva una nuova dichiarazione di don Paolo Glaentzer, il Prete 70enne che lunedì sera è stato trovato appartato in auto con una bambina di 11 anni. “È stata una mia stupidata, mi ha fatto lo sgambetto il demonio, uno sgambetto un po’ pesante, ho ...

VALENTINA LODOVINI/ “Il cinema mi ha cambiata - mi ha aperto la mente - mi ha fatto capire cos'è l'empatia” : VALENTINA LODOVINI e la sua passione per il cinema: dai grandi classici, ai primi grandi successi in Italia. La sua ultima intervista al quotidiano Il Giorno.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:35:00 GMT)

F1 - Hamilton ringrazia Vettel : “Il suo errore ci ha fatto un favore. Punto cruciale della stagione? Dico che…” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota della Mercedes ha parlato dell’incidente di Vettel e sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiuto della pioggia e all’errore di Vettel, ritiratosi per un errore arrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton si prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima ...

F1 – Verstappen soddisfatto in Germania : “Il miglior risultato possibile oggi” : Verstappen soddisfatto del suo quarto tempo: le sensazioni dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Germania Lewis Hamilton è il vincitore di un incredibile Gp di Germania. Tra pioggia e condizioni di asciutto, il britannico della Mercedes ha approfittato dell’errore di Sebastian Vettel, uscito fuori pista a pochi giri dal termine della gara, trionfando sul circuito tedesco di Hockenheim dopo esser partito dal 14° ...

Di Maio riapre i giochi : “Ilva - fatto un pasticcio” : Una bomba sotto la trattativa Ilva. La lettera del commissario anti-corruzione Raffaele Cantone al ministro dello Sviluppo (e vicepremier) Luigi Di Maio rischia di far saltare l’accordo con ArcelorMittal sul salvataggio del gruppo siderurgico, per le «criticità» emerse. Cantone avverte che la decisione sul portare avanti la trattativa o annullarla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 luglio : “Il dialogo del Ros con Cosa nostra accelerò la strage” : La sentenza La Trattativa – “Graviano cita Berlusconi. Il Ros accelerò via D’Amelio” Le motivazioni – Secondo i giudici l’ex premier era conscio della minaccia mafiosa veicolata da Dell’Utri al suo governo di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza L’ultimo ricatto di Marco Travaglio Non c’era miglior modo di ricordare il 26° anniversario della strage di via D’Amelio che depositare proprio il 19 luglio le motivazioni della sentenza ...

Sul Fatto in edicola giovedì 19 luglio il premier Conte intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

Modella racconta : “Il mio seno rifatto si è sciolto con l’acqua bollente” : Nadine Forster, una ventinovenne inglese, ha raccontato ai media britannici di essere stata vittima di uno spiacevole incidente. La ragazza si è scottata con una borsa dell’acqua calda mentre era in casa ad accudire il fidanzato malato e ancora oggi fa i conti con le cicatrici sul suo seno.Continua a leggere

Cagliari - assolto in appello il sindaco Zedda - imputato per abuso d’ufficio. “Il fatto non sussiste” : È stata confermata l’assoluzione di primo grado al processo di appello a carico del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, perché il fatto non sussiste. Il processo di primo grado era iniziato nel 2014, nel quale Zedda era imputato come presidente della fondazione Teatro Lirico della città per la nomina – annullata dal Tar – della sovrintendente, Marcella Crivellenti, avvenuta nel 2012. “Manca totalmente la prova del dolo ...

Minniti : “Il Pd va rovesciato come un calzino. Orfini? Non lo commento - ho fatto un ‘fiorettone'” : “Orfini dice che le mie politiche hanno facilitato la destra? Ho fatto un fioretto, anzi, per il mio carattere, si tratta di un fiorettone, che non sarà mai rotto. E quindi non alimenterò la guerra civile delle parole dentro il Pd“. Così a Omnibus (La7) l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, commenta alcune dichiarazioni critiche del presidente del Pd, Matteo Orfini, sul suo operato. E aggiunge: “La crisi del ...

Caso Uva - sentenza : assolti in appello carabinieri e poliziotti/ Ultime notizie : “Il fatto non sussiste” : Caso Uva, sentenza processo: assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti imputati per omicidio. Le Ultime notizie: “Il fatto non sussiste”. Una morte senza colpevoli(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:26:00 GMT)

Mattarella propose Giorgetti a M5s-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)