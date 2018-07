Il dl dignità al primo giorno di votazioni alla Camera | bocciati gli emendamenti | ma la

Dl dignità : Di Maio - non voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo(2) : (AdnKronos) – Secondo Di Maio, il decreto non uscirà snaturato dall’iter parlamentare. Piuttosto, spiega, “nasce un decreto Dignità 2.0 più rafforzato perché stiamo inserendo centinaia di milioni di euro all’anno di incentivi agli imprenditori per poter assumere a tempo indeterminato. faremo in modo che sia superconveniente assumere un ragazzo a tempo indeterminato anziché determinato, con una norma sui voucher che ...

Dl dignità : Di Maio - non voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act , non di farne un altro”. A dirlo è il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “La ricetta che si sta proponendo contro il decreto Dignità è il ‘Jobs Act 2, la vendetta’ e io non voglio fare il ‘Jobs Act 2, la vendetta, perché basta il primo che ha massacrato le famiglie”, ha ...

Decreto dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : "Addio Jobs act"/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse

Conte : 'Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Decreto dignità : Di Maio annuncia il nome del suo primo provvedimento da ministro : Decreto Dignità: così si chiamerà il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio. Un provvedimento in quattro punti che ha un solo obiettivo, quello di "ristabilire i diritti sociali dei cittadini" perché "la Dignità dei cittadini deve tornare al primo posto", secondo quanto afferma il vicepresidente del Consiglio in un post pubblicato sul blog delle stelle.Continua a leggere

