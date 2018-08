Il Diluvio Universale secondo le Tavolette sumere e La Fuga degli Anunnaki

universo7p

(Di martedì 31 luglio 2018) Illee LaChe cosa fu, in realtà, questo, che con la furia delle sue acque spazzò tutta la Terra al punto da costringere a gran partea lasciare la Terra?alcuni si tratterebbe di una delle consuete inondazioni annuali della piana dove scorrono il Tigri e l’Eufrate, un’inondazione particolarmente violenta che sommerse campi e città, uomini e animali; e i popoli primitivi, vedendo in essa una punizione divina, cominciarono a diffondere la leggenda del. In uno dei suoi libri, Excavations at Ur («Scavi di Ur»), Sir Leonard Woolley racconta che, nel 1929, mentre volgevano al termine gli scavi presso il Cimitero Reale di Ur, gli operai videro un piccolo pozzo, nei pressi di una collinetta poco lontana, e cominciarono a scavare in quel punto. A circa un metro ...