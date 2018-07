Il decreto Dignità potrebbe tornare in commissione

Il decreto dignità. Coro di voci critiche anche dalla Sicilia : Per Mimmo Turano se da una parte il decreto cerca di dare risposte al mondo del precariato dall'altra parte si danneggiano le imprese , troppe le contraddizioni che certamente potrebbero portare a un ...

Giorgia Meloni contro il decreto Dignità - insieme agli imprenditori - : Giorgia Meloni non molla e continua la sua 'guerra' contro il decreto dignità voluto dal vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. 'Oggi siamo a Verona nel Nord produttivo per ascoltare le ...

decreto Dignità - tra gli emendamenti anche le proposte salva scuola : Il Decreto dignità in fase di esame alla Camera potrebbe mettere la parola fine al precariato nella scuola. Tra i 400 emendamenti presentati dalle opposizioni vi sono infatti anche quelli per salvare ...

Il decreto Dignità è migliorato - altro che le inesattezze di Fassina : Stefano Fassina è persona intelligente e preparata, uno dei pochi di provenienza Pd – oggi Leu – che in tempi non sospetti ha ammesso e denunciato le gravi distorsioni che la moneta unica crea al mondo del lavoro, ma questa volta, a mio avviso, ha sbagliato. Ci riferiamo ad una riflessione apparsa il 28 luglio sull’Huffington Post nella quale il deputato LeU critica aspramente le modifiche che la maggioranza parlamentare si appresta ad approvare ...

decreto Dignità in Aula alla Camera. Di Maio : "Testo migliorato" : MILANO - 'Non c'è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo'...

Dl dignità - Di Maio : “In questo decreto nessun interesse di partito - né favori a banchieri - lobby o parenti” : “Nel decreto dignità non c’è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby, ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo”. A rivendicarlo alla Camera, intervenendo nella discussione sul decreto dignità, è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Per poi aggiungere: “Non c’è ...

Scuola - diplomati magistrali : presidio a Montecitorio a sostegno emendamento decreto Dignità : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco nel dibattito politico. Il sindacato Anief ha pubblicato, a questo proposito, una nota dove si parla del presidio in corso a Montecitorio, indetto dal ‘Coordinamento diplomati magistrali Abilitati‘, attraverso il quale si intende ancora una volta sensibilizzare la rivendicazione dell’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e il respingimento ...

decreto Dignità - bonus assunzioni e voucher : ecco le novità introdotte : Continua il percorso del Decreto Dignità verso l’approvazione e l’entrata in vigore. Le commissioni finanze e lavoro hanno approvato alcune modifiche agli emendamenti al Decreto n.87. E così arriva oggi in Aula alla Camera, pronta ad avviare l’esame generale del provvedimento (ecco il testo). Il voto finale è atteso per il 2 agosto. Come si legge infatti sul sito web della Camera dei deputati: “Oggi in Aula la discussione sulle linee generali ...

decreto Dignità : Il Decreto Dignità, è il primo provvedimento che porta la firma di Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico; tocca diversi argomenti diversi tra loro ed è ed è ...

decreto Dignità : occorrerà la tessera sanitaria per usare le slot : 30 luglio 2018 - Giornata cruciale per il mondo dei giochi. Il Decreto dignità proposto dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega potrebbe ulteriormente restringere il campo d'azione del gioco d'azzardo , che già secondo le proposte precedenti ...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'decreto Dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto Dignità e la legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

