Il culto di San Thomas Becket nacque in Italia | ad Anagni | e da lì si diffuse La tesi

(Di martedì 31 luglio 2018) San, arcivescovo di Canterbury esiliato e poi martirizzato nel 1170 per aver anteposto gli interessi spirituali dei fedeli a quelli politici del re d'Inghilterra, è oggetto di unsecolare che, a differenza di quanto si è sempre creduto, non si è sviluppato originariamente in Inghilterra e neanche presso la Curia di Roma: la venerazione di, infatti, nasce nel cuore del Lazio, ad.La località del frusinate - conosciuta come "città dei Papi" per aver dato i natali a quattro pontefici e per essere stata a lungo residenza e sede papale - conserva nell'Oratorio della sua Cattedrale le scene del Martirio di San, la cui primigenia è stata dimostrata dallo studio della ricercatrice Claudia Quattrocchi. Lo sforzo decennale della studiosa è stato condensato nel volume Un martire inglese alla Curia di ...