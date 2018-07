«Il cinema senza idee favorisce Netflix»

Stronger - Gyllenhaal senza gambe è l eroe di Boston 'Sfida fisica ma soprattutto emotiva' - cinema - Spettacoli : Jeff Bauman è un operaio un po' pasticcione che lavora in una ditta di polli arrosto, è un tifoso sfegatato dei Red Sox, cerca di riconquistare una fidanzata che lo ha già lasciato tre volte perché lo ...

18 titoli sportivi (tv - cinema e doc) per consolarsi di un Mondiale senza Italia : Sono questi i giorni del dramma per ogni appassionato di calcio, alle prese con qualcosa di inedito e mai concepito finora: un Campionato Mondiale senza Italia. Impossibile fino a qualche edizione fa, anche se dopo il successo del 2006 abbiamo messo in fila due flop consecutivi, oggi siamo costretti a guardare in tv le altre grandi squadre pronte a battagliare per vivere il proprio sogno iridato. E se proprio non riuscite a fare a meno di ...

Filippo Timi al cinema in una “Favola” moderna senza pregiudizi : Arriva al cinema dal 25 al 27 giugno “Favola” la nuova commedia di Sebastiano Mauri con Filippo Timi. Stati Uniti, anni ‘50. Tra barboncini impagliati, tè corretti al whisky, peccaminose lezioni di mambo e minacce d’invasioni aliene, Mrs. Fairytale, la nostra eroina, passa le sue giornate rinchiusa nella sua meravigliosa casa dei sogni e senza un attimo di respiro. Un mondo surreale in cui le aspirazioni e i sogni dei personaggi ...

Tea Falco debutta regista e racconta la sua Sicilia 'senza mafia e piena di cannoli' - cinema - Spettacoli : 'Il riferimento è a Magritte che scardinava il significante e significato della parola 'pipa' per dargliene degli ulteriori. Io ho voluto fare la stessa cosa con la Sicilia, scardinare il significato ...

Certo cinema italiano fa talmente paura che è meglio criticarlo senza prima vederlo : “Hereditary” è l’horror dell’estate. Uscito venerdì scorso, a mezzanotte di domenica aveva incassato 13 milioni di dollari, lanciando Ari Aster nel paradiso dei registi e degli sceneggiatori che sanno fare i soldi. Puro terrore, dicono. E allora che fa un giovanotto fifone? Uno che non regge neppure

The Space Pass : anche in Italia il cinema senza limiti con la card lanciata da The Space Cinema : Il circuito punta a rinnovare il modo di vivere il grande schermo grazie all'abbonamento che apre le porte di tutti i The Space Cinema d'Italia Milano 9 Giugno Accesso a tutti gli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, per tutto l'anno, con un solo abbonamento. L'offerta lanciata da The Space Cinema si chiama The Space Pass : una card che consente la visione di tutti i film ...

