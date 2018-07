Il Cda Rai insiste su Foa presidente | verdetto in Vigilanza

Rai - Marcello Foa presidente : il Cda approva : UPDATE: Martedì 31 luglio 2018 il Consiglio d'Amministrazione della RAI ha dato il via libera all'elezione di Marcello Foa presidente. Un solo contrario e un astenuto. prosegui la letturaRai, Marcello Foa presidente: il CdA approva pubblicato su TVBlog.it 31 luglio 2018 18:30.

Rai - dal Cda ok a Foa presidente : domani la Vigilanza. Fi : 'Voteremo no - poi nuovo nome' : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni, Pd, avrebbe votato contro la nomina di Foa alla ...

Rai - via libera del Cda a Foa presidente : Via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente. Avrebbe votato no, a quanto si apprende, la consigliera di amministrazione Rita Borioni, mentre avrebbe scelto di astenersi il consigliere Rai ...

Rai - dal Cda ok a Foa presidente : domani la Vigilanza. Fi : «Voteremo no - poi nuovo nome» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Rai : Ok Cda a maggioranza a Foa presidente ma Fi domani voterà no in Vigilanza : Il cda della Rai ha nominato a maggioranza - a quanto si apprende - Marcello Foa presidente della tv pubblica. Ma Forza Italia fa sapere che voterà contro Marcello Foa domani in commissione di ...

Il Cda Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente : Il Cda della Rai ha nominato presidente Marcello Foa, raccogliendo così l'indicazione venuta nei giorni scorsi dal governo. Un via libera a maggioranza, perché - a quanto si apprende - c'è stato un ...

Cda Rai : sì a Marcello Foa presidente : 18.27 Via libera del Consiglio di amministrazione Rai a Marcello Foa presidente. A quanto si apprende, la nomina a maggioranza: un voto contrario e un astenuto. Ora la parola passa alla Commissione di Vigilanza Rai, convocata per domani e chiamata a ratificare la nomina di Foa. Ma in Commissione serviranno i voti favorevoli di due terzi dei componenti, quindi almeno 26 su 40. Sarà determinante la decisione di Forza Italia. A quanto si ...

Rai - via libera del Cda a Foa presidente. Ora manca la ratifica in commissione Vigilanza. Fi : “Voteremo contro” : Il Consiglio d’amministrazione della Rai ha nominato Marcello Foa presidente della televisione pubblica. Secondo Adnkronos, l’unico no è stato quello di Rita Borioni – che già aveva annunciato la sua scelta – mentre avrebbe scelto di astenersi Riccardo Laganà. Ora l’ultimo passaggio è la ratifica in commissione Vigilanza, prevista per mercoledì, in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi dei 40 deputati e ...

Il Cda della Rai dice sì a Foa : il Pd vota contro - il consigliere dei dipendenti si astiene : Il Consiglio d'amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c'è stato anche un astenuto. Ora la palla passa alla commissione di Vigilanza, dove saranno decisivi i voti Forza Italia: è necessaria la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il partito di Silvio Berlusconi però voterà contro ...

Il Cda Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente : Il Cda della Rai ha nominato presidente Marcello Foa, raccogliendo così l'indicazione venuta nei giorni scorsi dal governo. Un via libera a maggioranza, perché - a quanto si apprende - c'è stato un voto contrario e un astenuto. Il voto contrario dovrebbe essere quello di Rita Borioni, in quota Pd, che già ieri aveva annunciato pubblicamente che non avrebbe votato per Foa presidente. La partita ora si ...

Rai - Cda vota a maggioranza Foa presidente. Forza Italia : «Domani il nostro no in Vigilanza» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Rai : Cda nomina Marcello Foa presidente : Roma – Il consiglio d’ amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c’e’ stato anche un astenuto. Domani dovra’ esprimersi la commissione di vigilanza Rai. Per rendere effettiva la nomina di Foa e’ richiesta la maggioranza dei due terzi. L'articolo Rai: CdA nomina Marcello Foa presidente ...

Rai - Giampaolo Rossi in pole position : oggi riunione del Cda : Potrebbe essere lui, e non Marcello Foa . Lui è Giampaolo Rossi. In pole position per diventare presidente della Rai, di cui è consigliere di amministrazione appena nominato, se i veti berlusconiani ...

RAI - MELONI CON LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “Berlusconi rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)