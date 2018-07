Il calendario degli anticipi e posticipi di serie A | orari e date tv delle prime 3

Canottaggio - il calendario degli impegni degli azzurri : Glasgow, Poznan, Racice, Shanghai, Cork, Parigi: tutti gli impegni degli azzurri del Canottaggio Proseguono senza sosta, e per ogni categoria, le fasi preparatorie degli azzurri per affrontare, in piena forma, i vari appuntamenti internazionali. Tra il Gruppo Olimpico, in preparazione a Livigno per gli Europei Assoluti, la Nazionale Under 23, in allenamento a Piediluco per il Mondiale di categoria, e gli Junior, in allenamento presso le ...