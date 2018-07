Il caldo non dà tregua | allerta “rossa” su Genova per oggi e domani

Meteo : il caldo non dà tregua - allerta in otto città : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Meteo : il caldo non dà tregua - allerta in otto città : Massime con picchi fino a 38/39 gradi in tutto il centro-nord: condizioni stabili almeno fino a domenica prossima

Turista entra in acqua ma non torna più - familiari la trovano morta : malore per il caldo : La tragedia a Marina di Pietrasanta dove la vittima, originaria di Carpi, era in vacanza con i familiari. La donna stroncata da un malore mentre era in acqua, inutili gli interventi dei bagni e poi dei medici del 118. Il marito e la nipote la stavano ancora cercando quando i militari hanno comunicato loro la triste notizia.Continua a leggere

L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale : Le temperature sono decisamente fuori dal comune e un consorzio di scienziati è convinto che sia colpa del riscaldamento globale The post L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale appeared first on Il Post.

Finisce il caldo e non torna più : Farà caldo, anzi caldissimo, ma non per molto. L'ultimo anticiclone dal nord Africa minaccia di far schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio ovunque, da Nord a Sud. " Stiamo per vivere la ...

Meteo. Sole e caldo in aumento con l’alta pressione. Ma non mancheranno i temporali : Oggi il tempo sarà in prevalenza stabile con pochi temporali su Alpi occidentali, zone interne della Toscana e rilievi calabri. Temperature con punte di 33-34°C. Da domani tornano le piogge, specialmente a Centro-Nord.Continua a leggere

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

La dieta anti-caldo : i cibi per combattere l’afa e non ingrassare : Come sempre, ci si ritrova ad attendere un anno intero il bel tempo, per poi ritrovarsi, dopo un mese di temperature altissime, a fare la danza della pioggia per poter vedere qualche gocciolina, nella speranza che l’afa faccia un passo indietro. Se nulla possiamo contro il meteo, a meno che non ci si sia davvero specializzati nelle danze propiziatrici per la pioggia, è possibile di certo agire sul nostro organismo, rendendo la digestione più ...

Piano anti caldo 2018 Trivulzio apre le porte ai nonni del quartiere : ... gli anziani saranno liberi di prendere parte alle attività di intrattenimento e convivialità come feste, giochi di società, pomeriggi musicali, spettacoli, proiezioni di film e documentari ...

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia - tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

caldo ma non troppo - sulla Penisola : Roma - L'anticiclone rimane ben saldo sui settori occidentali europei lasciando l'Italia ai margini di una discesa più fresca d nord, in scorrimento lungo il suo fianco destro. In settimana quindi non sono attese punte di calore eccessive, anzi, al Nord è previsto l'ingresso di un nucleo di aria più fresca dall'Europa settentrionale che, oltre a provocare un certo aumento dell'instabilità fino a ...

Tutti pazzi per Beyoncé e Jay-Z : il caldo non frena i fan in coda a San Siro : La folla di fan in attesa fin dal primo pomeriggio davanti allo stadio di San Siro, aspettano l'apertura dei cancelli per il concerto di Beyoncé e Jay Z. Per ripararsi dal caldo afoso si sono armati di ombrelli, cappelli e bottigliette d'acqua

Salute - caldo e capogiri : potrebbe non trattarsi di semplici problemi di disidratazione : Da giugno a settembre, conviviamo quasi sempre con temperature intorno ai 30°C che, inevitabilmente, influenzano la nostra Salute fisica. In questo periodo dell’anno, capita spesso di avvertire capogiri o mal di testa, ma potrebbe non trattarsi di semplici problemi di disidratazione, bensì di problemi (reversibili) a livello del flusso sanguigno. Prolungate esposizioni ad alte temperature amplificano qualsiasi leggero problema di regolazione ...