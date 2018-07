' Il Betis Siviglia vuole Joao Mario | l' Inter chiede 30 milioni'

Napoli - ecco Fabian Ruiz : al Betis Siviglia 30 milioni di euro : Il Napoli ha pagato la clausola , 30 milioni , di Fabian Ruiz , come previsto anche dall'allenatore del Betis Siviglia . Il centrocampista classe '96, in crociera con la sua famiglia, ha fatto stamane ...

Fiorentina - riscattato Pezzella dal Betis Siviglia : La Fiorentina affiderà la difesa a German Pezzella, autore di un’ottima annata in forza al club viola: il difensore è stato riscattato La Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto dal Betis Siviglia per il difensore argentino German Pezzella che nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete. Il calciatore resterà legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022. ...