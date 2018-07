Il Bari è di De Laurentiis | ripartirà dalla Serie D

Ufficiale - il Bari è di De Laurentiis Al presidente il club biancorosso : Il Bari calcio ha un nuovo proprietario. È Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che da stasera è ufficialmente proprietario anche del club pugliese pronto a rinascere nelle...

La Serie A punta il Bari : sul tavolo le proposte di De Laurentiis - Preziosi e Lotito : Sono undici le proposte giunte al Comune di Bari per l'assegnazione del titolo sportivo della squadra pugliese. L'articolo La Serie A punta il Bari: sul tavolo le proposte di De Laurentiis, Preziosi e Lotito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Colpo di scena a Bari - spunta De Laurentiis : Colpo di scena a Bari, adesso spunta la proposta di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe interessato a farsi carico della rinascita del calcio nel capoluogo pugliese e avrebbe già presentato la sua proposta al Comune.Dopo Claudio Lotito, che ha ufficializzato qualche giorno fa il suo interesse, scende in campo il patron azzurro che, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe creare un "asse" sportivo (e politico?) tra due ...

