Il babywearing riduce le coliche del neonato | parola di dottore

(Di martedì 31 luglio 2018) Si sta diffondendo sempre più ta le neomamme la pratica del, ovvero l’abitudine di portare i bambini tramite un supporto, come fascia o marsupio ergonomico. Al contrario di quanto si possa pensare, non è una “moda” degli ultimi anni o una trovata di mamme un po’ troppo “new age”. Passeggino e carrozzina sono in realtà supporti per trasportare i neonati e i bambini di invenzione recente, mentre fin dall’antichità il modo più naturale e istintivo per gli esseri umani di portare con sè i nuovi nati era prenderli in braccio e trasportarli. Nel corso dei secoli, ogni popolazione ha sviluppato supporti più o meno simili, che spesso sono utilizzati ancora oggi. Ilha evidenti benefici: tra gli altri, sembra che aiuti nella gestione delledel. Nei primi tre mesi di vita sappiamo infatti che i bambini piangono: più ...