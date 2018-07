Il 5 agosto al Teatro del Lido di Ostia | Aligaspù | il primo gabbiano che imparò a

Apricale dal 5 al 15 agosto il Teatro della Tosse con " Un Milione di Scatole Cinesi" : Lo spettacolo di quest'anno si intitola Un Milione di Scatole cinesi Marco Polo come perdersi sulla via della seta' Gli spettacoli inizieranno alle 21.15 dal 5 al 15 Agosto si consiglia di ...

Torna a Messina "Il Cortile " Teatro Festival" Cinque grandi spettacoli dal 16 luglio al 13 agosto : Cinque spettacoli, tutti di lunedì, di cui quattro in prima a Messina. Importanti nomi siciliani, che hanno acquisito una notorietà importante in tutta Italia quali, per esempio, Gaspare Balsamo , ...