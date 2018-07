I primati degli antichi Romani

focus

: La mia città natale conquista sempre degli ottimi primati, vedo. - elijah85 : La mia città natale conquista sempre degli ottimi primati, vedo. - gianluca_masi : @lepasquen @Useppe00 @hooneymoony Sono un primate come il 60% degli italiani.Tutti ignoranti, incapaci,sottosvilupp… - BurtiAldo : Tento seriamente di entrare nel Guinness dei primati degli host !!! ?? -

(Di martedì 31 luglio 2018) Settori di eccellenza come il diritto o lo sport o più deprecabili come la corruzione. Non è un caso se ancora oggi, a distanza di secoli, dobbiamo ancora molto alla cultura latina.