I leader dei tassisti bloccano la Spagna

Spagna - il giovane Casado eletto leader dei popolari. Succede a Rajoy : La presidente del Congresso del Pp spagnolo, Ana Pastor, ha annunciato ufficialmente l'elezione di Pablo Casado, 37 anni, quale presidente del

Spagna - il 37enne Casado nuovo leader dei popolari al posto di Rajoy : Rajoy ha lasciato la politica attiva dopo essere stato rovesciato lo scorso primo giugno da una mozione di sfiducia del socialista Pedro Sanchez. Casado, vicesegretario uscente del Pp, quale leader ...

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente ...

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Spagna,Casado nuovo leader dei Popolari Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente ...

Spagna - Casado nuovo leader dei Popolari : 14.56 Il congresso del Partido populare spagnolo ha eletto Pablo Casado nuovo presidente. Prende il posto di Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica dopo essere stato rovesciato da una mozione di sfiducia. I 3mila delegati hanno preferito Casado nel voto finale all'ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria. Casado, vicesegretario uscente del Pp, quale leader del primo partito spagnolo diventa anche il nuovo capo dell'opposizione al governo ...

PayPal : continua l'avanzata del leader dei pagamenti digitali : PayPal: continua l'avanzata del leader dei pagamenti digitali. E' considerato il più popolare portafoglio elettronico del mondo.

Stash parla ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Accuse di molestie per il leader dei Duran Duran : Nuovo Accuse di molestie sessuali colpiscono il mondo di Hollywood, questa volta a cadere nell'occhio del ciclone è Simon Le Bon, il frontman dei Duran Duran . La boyband che negli anni '80 ha ...

"Se l'Europa fallisce?" Un commento al libro del leader dei verdi tedeschi Joschka Fischer. Di Pietro De Sarlo. : Mettendo insieme fatti di cronaca Fischer lancia il suo atto di accusa, rivolto soprattutto alla Merkel, di non aver voluto dare una risposta europea ma di aver imposto una risposta nazionale alla ...

Macedonia : ok dei leader Nato ad avvio negoziati d'ingresso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Etiopia-Eritrea : storico incontro dopo 20 anni dei 2 leader ad Asmara : Addis Abeba - I leader di Etiopia ed Eritrea, Abiy Ahmed e Isaias Afwerki , si sono incontrati oggi per la prima volta da quasi 20 anni. Lo storico incontro, avvenuto in un'atmosfera gioviale, ha ...

Tecnologia e innovazione. La sfida dei leader secondo GroupM e Teh Ambrosetti : Nella seconda parte della giornata Roberto Binaghi, ceo di Mindshare, ha indagato con esperti e filosofi della scienza, ma anche con altri manager di aziende chiave chiamati sul palco a discutere, il ...

Tecnologia e innovazione. La sfida dei leader secondo GroupM e Teh Ambrosetti - : Nella seconda parte della giornata Roberto Binaghi, ceo di Mindshare, ha indagato con esperti e filosofi della scienza, ma anche con altri manager di aziende chiave chiamati sul palco a discutere, il ...

Brian Jones : a 49 anni dal concerto di Hyde park - ricordiamo il vero leader dei Rolling stones : La notte tra il 3 e 4 luglio 1969 moriva Brian Jones, chitarrista e vero leader dei Rolling stones. Venne trovato morto sul fondo della piscina nella sua villa in Inghilterra. Ma andiamo con calma e proviamo a recuperare alcune curiosità a lui connesse. In queste poche righe, si cercherà di recuperare “nozioni basiche” su di lui e più in generale sugli stones; informazioni che molti di voi conosceranno, altri, invece, “sotto ...