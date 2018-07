Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018

Si segnalano problemi per Huawei P9 Lite con chiamate involontarie : soluzione temporanea : Sono trascorsi ormai più di due anni da quando sono state avviate le vendite del cosiddetto Huawei P9 Lite, eppure lo smartphone Android fa sempre notizia. Nei giorni scorsi, ad esempio, ho condiviso con voi il punto della situazione per quanto riguarda la distribuzione del doppio aggiornamento B413 e B414, con le ultime informazioni trapelate in merito, ma oggi 31 luglio tocca concentrarsi su un problema che sembra essere più diffuso di quanto ...

Dal 30 luglio Huawei P8 Lite 2017 TIM con l’aggiornamento Oreo : bene luminosità e memoria : Possono festeggiare gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa la versione brandizzata TIM di Huawei P8 Lite 2017, ai quali, proprio in questi minuti, sta arrivando la notifica OTA dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, attraverso il firmware PRA-LX1 8.0.0.360(C55), dal peso complessivo di 2.61GB. Un pacchetto che, in ragione del quantitativo dati richiesto, vi consigliamo di scaricare quando connessi ad una rete Wi-Fi domestica, avendo ...

Sta arrivando su Huawei P20 Lite il nuovo aggiornamento B146 : cosa dobbiamo aspettarci? : Arrivano in queste ore le primissime segnalazioni da parte degli utenti che stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento per il cosiddetto Huawei P20 Lite in Europa. Mi riferisco alla patch B146, che oggi 30 luglio dà continuità all'ultimo pacchetto software che è stato riscontrato per uno dei modelli Android più venduti di questo 2018. Non molto tempo fa, infatti, su queste pagine abbiamo avuto modo di parlavi del firmware B144, pensato ...

Strano problema con sensore delle impronte digitali per Huawei P10 Lite : possibili soluzioni : La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al sensore delle impronte digitali. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce ...

Problemi luminosità su Huawei P8 Lite 2017 dopo Oreo sia in automatico che manuale? Lo stato dell’arte : Non sono da sottovalutare i Problemi di luminosità su Huawei P8 Lite 2017 riscontrati dopo l'aggiornamento Oreo. La modalità automatica e pure quella manuale relativa alla visualizzazione dello schermo presenta più di qualche anomalia dopo l'introduzione di Android 8.0. Non un'assoluta novità visto che già in passato, in riferimento ad altri firmware minori, si era presentato lo stesso identico bug: ci troviamo dunque di fronte ad un errore ...

Ritornano le offerte Trony online con iPhone 8 e Huawei P20 Lite protagonisti : ecco i prezzi : Dopo qualche settimana di pausa, oggi 27 luglio abbiamo deciso di tornare a parlare di offerte Trony online, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno pensando di acquistare smartphone come i vari iPhone 8 e Huawei P20 Lite. La recentissima campagna del noto rivenditore, infatti, sarà valida fino al prossimo 2 agosto, anche se per buona parte dei device Apple e quelli Android non ci sarà un sottocosto così apprezzabile rispetto alle medie ...

Anche per TIM Oreo su Huawei P10 Lite : svolta finale il 27 luglio con pacchetto 362 : Ottime notizie per chi attendeva da tempo Oreo su Huawei P10 Lite TIM. Il rilascio dell'aggiornamento software sta riguardando Anche questo operatore, rimasto al palo (fino a questo momento) per la distribuzione di Android 8.0, nonostante i passi in avanti compiuti sugli esemplari no brand, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le notifiche OTA sono già partite con segnalazione di un firmware leggermente più recente rispetto almeno a quello in dotazione ...

Finalmente la patch B413 e B414 in distribuzione per Huawei P9 Lite : le novità incluse : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma in queste ore sta Finalmente iniziando la distribuzione dell'aggiornamento B413 e soprattutto B414 per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P9 Lite no brand, la versione più popolare e diffusa del device qui in Italia. Nei giorni scorsi vi avevamo già parlato dell'apparizione della patch all'interno di Firmware Finder, chiaro segnale che ad oltre un mese dalle informazioni preliminari emerse ...

Soddisfacente memoria RAM disponibile per Huawei P10 Lite post aggiornamento Oreo : Con l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche per versioni di nicchia del cosiddetto Huawei P10 Lite, in primis quelle marchiate Wind e Tre, si può dire che quasi tutti qui in Italia hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software. All'appello mancano ad esempio i modelli TIM, ma oggi 26 luglio qualche bilancio è già possibile farlo, anche perché alcuni riscontri non isolati del pubblico ci danno alcune ...

In ritardo per Huawei P9 Lite l’aggiornamento B413 : situazione del 25 luglio : Sono ore in cui è in distribuzione un nuovo aggiornamento per determinate versioni brandizzate del cosiddetto Huawei P9 Lite, in riferimento a quelle marchiate Wind e Tre, ma la maggior parte degli utenti si chiedono quando si sbloccherà la situazione per il modelli più popolare in Italia, vale a dire quello no brand. Come probabilmente ricorderanno diversi nostri lettori, in realtà una nuova patch per il device è in programma, se pensiamo che a ...

Su Huawei P9 Lite 3 Italia l’aggiornamento B366 : cosa comporta l’installazione? : Non si è fatto attendere l'aggiornamento B366 per quanto riguarda i vari Huawei P9 Lite brand 3 Italia, dopo essere arrivato a partire da questa mattina a bordo dei marchiati Wind (non è un caso che i due modelli procedano a ritmi paralleli, essendo ormai i due brand uniti in un'unica realtà). Il modello di riferimento è il 'VNS-L31', con pacchetto numero di serie 'ITAC55B366', basato sulla versione EMUI 5.0.3 e versione di Android 7.0 ...

Da 3 Italia per Huawei P10 Lite l’aggiornamento Oreo : quello che dovreste sapere : Proprio come successo ieri con Huawei P10 Lite brand Wind, quest'oggi l'aggiornamento Oreo ha iniziato a colpire i 3 Italia, che sappiamo viaggiare di pari passo rispetto a quelli serigrafati dal brand affiliato (non è un mistero che le due si siano fuse in una sola, dando vita al vettore unico nazionale già da un anno abbondante a questa parte). A partire da oggi 24 luglio comincerete a ricevere la notifica via OTA del pacchetto WAS-LX1A ...

Tante novità per Huawei P9 Lite brand Wind : dal 24 luglio l’aggiornamento B366 : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma partire da oggi 24 luglio ci sono delle novità importanti anche per Huawei P9 Lite brand Wind, stando almeno ad alcune segnalazioni giunte dal pubblico italiano. In particolare, bisogna prestare molta attenzione al rilascio dell'aggiornamento B366, quello relativo alla patch per la sicurezza di giugno e che a conti fatti non dovrebbe presentare differenze rispetto al pacchetto software di cui ...

Prime informazioni ufficiali per Huawei P8 Lite 2017 TIM sull’aggiornamento Oreo : ecco i tempi : Stiamo vivendo giorni ricchi di novità per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che lo smartphone a luglio ha iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Almeno per quanto riguarda i modelli no brand e quelli marchiati Vodafone. C'è però un'altra versione del device molto popolare qui in Italia che al momento è rimasta esclusa da ogni discorso, vale a dire quella "TIM". Oggi 23 ...