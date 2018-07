Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere rivoluzionario | sensore a ultrasuoni UD e

Huawei Mate 20 Pro torna a farsi vivo : ricarica da 40 watt e fotocamera da 42 megapixel : È uscito dai radar per qualche settimana, Huawei Mate 20 Pro. Insolito per uno dei top di gamma più attesi. Sarà estate anche per la macchina dei rumor L'articolo Huawei Mate 20 Pro torna a farsi vivo: ricarica da 40 watt e fotocamera da 42 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Da paura il processore Huawei Kirin 980 : dal 31 agosto per Mate 20 e non solo : Meglio tenersi pronti alla prossima rivoluazione per il processore Huawei Kirin 980 in arrivo il prossimo 31 agosto. Il produttore ha appena fatto sapere che il prossimo 31 agosto, quasi in concomitanza con l'avvio della nota IFA di Berlino, si terrà un keynote molto speciale in cui la nuova componente hardware che farà da motore ai prossimi top di gamma sarà presentata. Un salto di qualità in potenza è in arrivo? I primi ad aver dato notizia ...

Porsche Design Huawei Mate RS - il lusso della tecnologia : la prova di GQ : Per parecchi anni, il concetto di telefono cellulare di lusso ha fatto rima con Vertu, il brand britannico che di fatto incapsulava dei semplicissimi Nokia in involucri così esplicitamente preziosi da precipitare fin troppo spesso nel too much. Qualche mese fa invece la cover “Tesla” a ricarica solare per un iPhone X che ti costa 4 volte l’originale; la produce la russa CAviar Di tutt’altra pasta è fatta invece la collaborazione che lega Porsche ...

Un vero toccasana per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l’aggiornamento B144 e B146 : Non sembra volersi fermare la coppia composta da Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, vista la ricezione da parte di entrambi i modelli dell'aggiornamento B144 e B146, in partenza di diffusione in Europa (designato ad apportare le migliorie software relative al GPU Turbo, chiamata ad ottimizzare l'efficienza del processo grafico, quelle legate ad una più profonda stabilità della rete dati mobile ed alla funzionalità di registrazione dello schermo. Il ...

Maxi aggiornamento per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : Android 8.1 ed altro - ma in Cina : Presi d'assalto Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro da un aggiornamento di fondamentale importanza, che porta il sistema operativo Android e l'interfaccia EMUI alle versioni 8.1. Dobbiamo però precisare che il suddetto upgrade è, al momento, disponibile solo presso il territorio cinese, e che ancora non si sa se e quando arriverà in Europa. Fatto questo doveroso preambolo, passiamo ad analizzare le caratteristiche del pacchetto BLA-AL00C786B321 ...

Huawei Mate 9 si aggiorna in Italia con le patch di luglio : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i modelli Italiani di Huawei Mate 9. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Huawei Mate 10 Pro : lunga vita al Re : ... veniva assisitita da un'unità NPU, Neural Process Unit, , un microprocessore in grado di gestire processi neurali e di rendere finalmente tangibile il mondo dell' intelligenza artificiale . Abbiamo ...

Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un pannello OLED flessibile : Huawei ha deciso di investire nella tecnologia OLED per il suo prossimo Huawei Mate 20 Pro, il quale potrebbe montare un display flessibile. Il […]

Huawei ha registrato il marchio Mate 20 - e già che c'era si è portata avanti col lavoro - foto - : Chissà quindi come si chiamerà mai la prossima iterazione della serie Huawei Mate? Nel marzo scorso, Huawei ha svelato al mondo le sue nuove punte di diamante in ambito smartphone, ovvero P20 e P20 Pro . I predecessori però facevano parte della serie P10, segno del cambio di passo che il produttore cinese ha voluto ...

Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe usare il nome Samsung Galaxy Watch per il Samsung Gear S4. Ecco cosa sappiamo al momento

Improvviso aggiornamento Huawei Mate 10 Pro : fotocamera - VoLTE e VoWiFi : Inizia bene la giornata dei possessori di Huawei Mate 10 Pro no brand Italia, che stanno raccogliendo dalla loro un aggiornamento estremamente importante, che però non va a toccare le patch di sicurezza, come qualcuno poteva immaginare, ma si concentra in maniera prevalente sulla fotocamera, andando ad aggiungere la modalità notturna in manuale, accanto a quella classica automatica. Stando a quanto trapelato dal produttore cinese, questa ...

Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere la modalità notturna dei P20 : Huawei Mate 10 Pro sta iniziando a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento software che porta la modalità notturna della gamma P20 e le patch di sicurezza di giugno 2018. Dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi giorni.

Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei Mate 10 Lite no brand dual SIM ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e alla EMUI 8.0 in Italia.

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos’è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti […]