Honor Note 10 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Honor Note 10 è arrivato. Ecco prezzi e caratteristiche : Lo abbiamo anticipato poche settimane fa che il 31 luglio Huawei, attraverso il suo brand Honor, avrebbe aperto il sipario su un nuovo e promettente phablet dalle prestazioni Notevoli. E quel momento è finalmente arrivato. Oggi in Cina è stata organizzata una conferenza che ha portato alla presentazione ufficiale di un nuovo terminale che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, offrendo prestazioni elevate ad un prezzo, come sempre, molto ...

Ufficiale Honor Note 10 in Cina : scheda tecnica e prezzo delle tre varianti : Oggi 31 luglio è stato il giorno della presentazione di Honor Note 10, un dispositivo tanto grande quanto potente. Passiamo subito a dettagliarvi le specifiche tecniche, così possiate rendervi conto esattamente di che tipo di smartphone si parla. Di gran pregio lo schermo AMOLED da 6.95 pollici FullHD+ (2220 x 1080 pixel), rigorosamente senza notch e in formato 18,5:9 (rivestimento in vetro 2,5D). Il pannello supporta la tecnologia HDR10, con ...

Honor Note 10 è ufficiale con schermo AMOLED - 8 GB di RAM e raffreddamento a liquido : Honor Note 10 è stato annunciato ufficialmente in Cina, con una scheda tecnica impressionante, raffreddamento a liquido e un ottimo prezzo di vendita.

Ulteriori dettagli Honor Note 10 e Honor 10 GT : gli ultimi rumors trapelati : Verrà presentato in Cina il prossimo 31 luglio l'atteso Honor Note 10, passato da poco sotto l'osservazione della certificazione TENAA, ed identificato con la sigla 'RVL-AL09'. Ecco a seguire le specifiche tecniche trapelate: schermo AMOLED da 6.95 pollici con risoluzione FullHD+ (2220 x 1080 pixel), processore Kirin 970 (octa-core composto da 4 core A73 da 2.4 GHz e 4 core A53 da 1.8 GHz, scheda grafica Mail-G72 MP12, 6/8GB di RAM, 64, 128 e ...

