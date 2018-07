Honda | due Civic “benaugurali” per Matteo Piano e Filippo Lanza – FOTO

Due giganti della pallavolo italiana a bordo della sportiva Honda Civic : Matteo Piano e Filippo Lanza “Honda brand ambassador” durante i Campionati del Mondo di pallavolo maschili Honda, sponsor della Federazione italiana pallavolo, ha voluto rafforzare il suo impegno siglando un accordo di Official Partner dei Campionati del Mondo di pallavolo maschili che si svolgeranno dal 9 al 30 Settembre in 6 città italiane, per presentare in anteprima il nuovo CR-V, SUV più venduto al mondo. A supporto della partnership ...

ALD e Honda - partnership per la mobilità su due ruote. Ecco il NLT per moto e scooter : ROMA - Se nel mondo delle auto il noleggio a lungo termine rappresenta una formula sempre più valida che accontenta aziende e automobilisti, è inevitabile aspettarsi che pian piano...

F1 - Red Bull e Honda insieme per i prossimi due anni : TORINO - È finito Il braccio di ferro tra Red Bull e Renault. Il team di Milton Keynes ha scelto la Honda come fornitore per i prossimi due anni. Le prestazioni della power unit nipponica di quest'...

Stefania Spampinato e Alberto Frezza - due italiani sui set di SHonda tra espressi e panettoni : Grey’s Anatomy e Station 19 sono due creature di Shonda Rhimes, una oramai talmente consolidata da essere arrivata alla 14esima stagione, l’altra neonata e tutta da scoprire. In entrambe le serie tv lavorano due attori italiani (oltre all’italo-canadese Giacomo Keaton Gianniotti) che in occasione della puntata finale del medical drama (in onda su Fox Life il 18 giugno) sono venuti a Milano per incontrare i fan. Lei è Stefania ...

MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda : “un posto in Yamaha? Non avremmo dovuto pensarci due volte” : Lin Jarvis e la decisione di Jorge Lorenzo di passare in Honda: le parole del team director Yamaha Jorge Lorenzo sarà un pilota della Honda dalla prossima stagione: il maiorchino ha deciso di dire addio alla Ducati dopo più di un anno complicato, fatto di alti e bassi, per diventare nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Sembra quindi svanire l’idea di un nuovo team satellite della Yamaha, pronto a dare un posto a Jorge Lorenzo. ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e Marc Marquez compagni di squadra in Honda. Due galli nello stesso pollaio… : La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Jorge Lorenzo sarà il compagno di squadra di Marc Marquez nel team ufficiale della Honda per le prossime due stagioni. Risolto, dunque, il mistero attorno al futuro del pilota maiorchino. D’altronde era stato fin troppo chiaro dopo la vittoria di domenica, con quel “è troppo tardi” con cui Jorge aveva chiuso la porta a qualsiasi discussione circa la sua permanenza a Borgo ...

Honda S660 Modulo X - La due posti diventa più sportiva : Sono passati ormai tra anni da quando la Honda ha lanciato la S660, una due posti dalle dimensioni estremamente compatte pensata principalmente per il mercato giapponese ed equipaggiata con un piccolo motore a tre cilindri da 660 centimetri cubi capace di 64 CV e 104 Nm. Per rendere più sportiva la piccola roadster la Casa nipponica ha introdotto il nuovo allestimento Modulo X che ne aggiorna l'estetica e introduce dettagli tecnici inediti. ...