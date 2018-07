“Ho un tumore alla vulva | è visto come un tabù | ma si prenderà comunque la mia vita”

Marchionne - la rivelazione di Franzo Grande Stevens : “Ho avuto la conferma del tumore ai polmoni” : Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui ha svelato la malattia di Marchionne Dolore e sgomento, è questo ciò che provano tutte le persone vicine a Sergio Marchionne . La sua situazione clinica appare ormai compromessa, motivo che aumenta la preoccupazione per amici e familiari. LaPresse/Stefano De Grandis Per esprimere la propria vicinanza, Franzo Grande Stevens ha inviato una lettera al Corriere della ...

Franco Grillini : “Ho un tumore - con il taglio dei vitalizi non potrò pagarmi l’assistenza”. Appelli in suo sostegno : “Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l’assistenza, che fino a oggi mi pagavo io, come tutti i cittadini sia ben chiaro. Ma io ho seguito le leggi e, così come tanti altri, non ho pensato a crearmi delle garanzie alternative”. A dirlo, in un’intervista al Corriere di Bologna, è Franco Grillini, ...