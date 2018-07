ho Mobile potrebbe rispondere domani a Iliad con una nuova offerta

Sembra tutto pronto per il debutto di Ho. Mobile - che potrebbe essere legato a Vodafone : potrebbe debuttare tra poche ore Ho. Mobile , operatore originariamente accostato a Iliad e che invece potrebbe essere l'operatore virtuale di Vodafone . L'articolo Sembra tutto pronto per il debutto di Ho. Mobile , che potrebbe essere legato a Vodafone proviene da tutto Android.

Il primo smartphone Android One di LG potrebbe essere lanciato da T-Mobile USA : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di LG a rientrare nel programma Android One potrebbe essere realizzato in esclusiva per T-Mobile USA L'articolo Il primo smartphone Android One di LG potrebbe essere lanciato da T-Mobile USA proviene da TuttoAndroid.