Higuain sempre più vicino al Milan

Juve - Allegri : "Higuain? Il mercato lo fa la società - quando finirà saremo competitivi come sempre" : Il tecnico bianconero: "Finora siamo soddisfatti, il club ha lavorato bene". Il nuovo capitano Chiellini: "Spero di poter essere all'altezza di Del Piero e Buffon"

Calciomercato Juve : Higuain sempre più lontano - Pjanic potrebbe restare : In casa Juve tiene ancora banco il mercato con la telenovela Higuain. Il Pipita dopo due stagioni in bianconero sembra destinato sempre più a lasciare il club. Sull'argentino da tempo c'è il forte pressing del Chelsea di Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo il bomber bianconero con sé nella nuova avventura londinese, mentre in Italia piace molto al Milan, che al momento si trova in un momento di difficolta' per quanto riguarda il lato ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato Milan - Higuain più vicino con l'arrivo di Leonardo : il brasiliano lo vuole da sempre! : Gonzalo Higuain più vicino al Milan dopo l'arrivo di Leonardo come direttore tecnico rossonero, il centroavanti della Juventus è da sempre un 'pallino' del brasiliano Con Leonardo nuovo direttore ...

Calciomercato Milan - Higuain più vicino con l’arrivo di Leonardo : il brasiliano lo vuole da sempre! : Gonzalo Higuain più vicino al Milan dopo l’arrivo di Leonardo come direttore tecnico rossonero, il centroavanti della Juventus è da sempre un ‘pallino’ del brasiliano Con Leonardo nuovo direttore tecnico potrebbero cambiare le pedine del mercato del Milan finora mosse da Fassone e Mirabelli. Le trattative per gli affari di Morata e Benzema (alle battute iniziali) sembrano congelate, mentre quella per Gonzalo Higuain cerca ...

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Dybala-Higuain sempre insieme : le stanze del ritiro dell'Argentina : C'è di tutto all'interno del centro sportivo che ospiterà la nazionale di Sampaoli durante la Coppa del mondo. Un edificio costato oltre due milioni di dollari e rinnovato dall'ottobre scorso fino a ...