Higuain dice sì al Milan | si sblocca anche lo scambio Bonucci-Caldara

Higuain dice sì al Milan È fatta anche per lo scambio tra Bonucci e Caldara : Accordo trovato tra i rossoneri e il calciatore dopo un lungo summit. Intesa anche con la società bianconera per 18 milioni più un riscatto a 36

Sarri fa la corte a Rugani e Higuain. La Juve non dice no - serve far cassa per Milinkovic : TORINO - Se non puoi batterli, prova a portarli via con te. L'imminente approdo di Maurizio Sarri al Chelsea rischia di avere risvolti di mercato che coinvolgono la Juventus: dopo aver lottato negli ...