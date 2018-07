Higuain dice sì al Milan Scambio anche tra Bonucci e Caldara

Higuain dice sì al Milan : si sblocca anche lo scambio Bonucci-Caldara : La Juventus ha piazzato il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ed ora sta pure per imbastire lo scambio del secolo con il Milan . Gonzalo Higuain , infatti, ha detto sì ai rossoneri dopo il lungo vertice di mercato durato fino alle 3 di notte tra Leonardo, direttore dell'area tecnica del Milan , e l'entourage del giocatore guidato dal fratello-agente Nicholas. La dirigenza del Diavolo ha convinto il Pipita a trasferirsi in prestito ...

Sarri fa la corte a Rugani e Higuain. La Juve non dice no - serve far cassa per Milinkovic : TORINO - Se non puoi batterli, prova a portarli via con te. L'imminente approdo di Maurizio Sarri al Chelsea rischia di avere risvolti di mercato che coinvolgono la Juventus: dopo aver lottato negli ...