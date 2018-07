Higuain al Milan | l' affare lo fanno i rossoneri | la rabbia del Pipita darà una spinta

Higuain ha detto sì al Milan. Si sblocca lo scambio Bonucci-Caldara : Gonzalo Higuain è a un passo dal Milan . Dopo la riunione fiume di questa notte - oltre tre ore e mezza - tra Leonardo e Nicolas, il fratello manager dell'argentino, si è arrivati a un accordo. L'...

Higuain dice sì al Milan. Scambio anche tra Bonucci e Caldara : Accordo tra Higuain e il Milan per il passaggio dell'attaccante argentino in rossonero. L'accordo è stato trovato su una base di 18 milioni di euro, più il riscatto a 36. E le due società hanno ...

Higuain dice sì al Milan : si sblocca anche lo scambio Bonucci-Caldara : La Juventus ha piazzato il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ed ora sta pure per imbastire lo scambio del secolo con il Milan. Gonzalo Higuain, infatti, ha detto sì ai rossoneri dopo il lungo vertice di mercato durato fino alle 3 di notte tra Leonardo, direttore dell'area tecnica del Milan, e l'entourage del giocatore guidato dal fratello-agente Nicholas. La dirigenza del Diavolo ha convinto il Pipita a trasferirsi in prestito ...

Higuain a un passo dal Milan : Secondo Sky Sport infatti Higuain ha accettato il prestito , convinto che la formula scelta dal Milan per l'operazione - quella del prestito con diritto di riscatto appunto - sia legata a questioni ...

Higuain al Milan in prestito con diritto di riscatto è fatta - Bonucci alla Juve in cambio di Caldara : Accordo trovato tra i rossoneri e il calciatore dopo un lungo summit. Intesa anche con la società bianconera per 18 milioni più un riscatto a 36

Higuain a un passo dal Milan : Milano, 31 lug. – (AdnKronos) – Gonzalo Higuain sempre più vicino al Milan. Decisivo per il passaggio del 30enne argentino dalla Juventus in rossonero l’incontro avvenuto nella notte tra il responsabile dell’area tecnica del Milan, Leonardo, e il fratello-agente del ‘Pipita’. Secondo Sky Sport infatti Higuain ha accettato il prestito, convinto che la formula scelta dal Milan per l’operazione ...

Juve - Higuain ai saluti : ha detto sì al Milan. Si sblocca lo scambio Bonucci-Caldara : Gonzalo Higuain è a un passo dal Milan. Dopo la riunione fiume di questa notte - oltre tre ore e mezza - tra Leonardo e Nicolas, il fratello manager dell'argentino, si è arrivati a un accordo. L'...

Milan - Higuain apre al prestito e sblocca lo scambio Bonucci-Caldara : MilanO - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Milan. Dopo le quattro ore di trattativa di questa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra Leonardo Bonucci ...

Higuain sempre più vicino al Milan : ANSA, - MilanO, 31 LUG - Gonzalo Higuain sempre più vicino al Milan. Dopo le quattro ore di trattativa della scorsa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra ...

Juventus - Higuain apre al prestito : è più vicino al Milan : MilanO - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Milan . Dopo le quattro ore di trattativa di questa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra Leonardo ...

Milan show : ecco come cambia l'11 con Higuain e Caldara - tifosi in delirio! : Milan scatenato sul mercato in queste ore, il club rossonero sta costruendo una squadra super, i tifosi adesso possono sognare Manca solo l'ufficialità, ma Higuain e Caldara dovrebbero essere nelle ...

Higuain dice sì al Milan È fatta anche per lo scambio tra Bonucci e Caldara : Accordo trovato tra i rossoneri e il calciatore dopo un lungo summit. Intesa anche con la società bianconera per 18 milioni più un riscatto a 36

Higuain AL MILAN : QUASI FATTA!/ Ultime notizie - il Pipita ha accettato il prestito : i dettagli : HIGUAIN al MILAN? Ultime notizie, c'è accordo tra i club per la formula del prestito, manca solo il si del Pipita: oggi giornata fondamentale per il giocatore della Juventus.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:59:00 GMT)

Milan - Higuain a un passo : accordo nella notte tra Leonardo e l'agente del Pipita : ROMA - Gonzalo Higuain a un passo dal Milan . nella notte appena trascorsa infatti, Leonardo e il fratello-agente dell'attaccante argentino, Nicolas, hanno parlato per quattro ore alla presenza anche ...