HBO ordina Euphoria | teen drama con Zendaya prodotto da Drake

Game of Thrones - la HBO ordina il pilot dello spin-off prequel : E uno: la Hbo ha dato l'ok alla produzione del pilot del primo spin-off di Game of Thrones, scelto tra i cinque progetti a cui altrettanti autori stavano lavorando da ormai un anno. La scelta è caduta su un prequel della saga che terminerà con l'ottava stagione, in onda nel 2019, ambientata ovviamente nello stesso mondo in cui si svolgono le vicende della serie madre.L'arduo compito di lavorare allo spin-off toccherà alla sceneggiatrice ...